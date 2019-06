Jayden Struble en mode séduction avec le Canadien

Il est encore tôt pour prédire ce que deviendront les sélections du grand manitou du recrutement du Tricolore depuis 2016, mais les signes sont encourageants pour la relève en défense.

Choisi au 4e tour cette année-là, Victor Mete s’est déjà établi dans la Ligue nationale. De l’encan 2017, Josh Brook et Cale Fleury, sélectionnés aux 2e et 3e tours et maintenant chez les professionnels, offrent de belles promesses et l’on ne tarit plus d’éloges sur Alexander Romanov, 38e sélection en 2018 et meilleur défenseur du Championnat mondial junior.

Dans ce contexte, il est intrigant de voir à l’oeuvre l’arrière Jayden Struble, le plus récent choix de 2e tour du Canadien, au camp de perfectionnement du Canadien cette semaine.

Struble jouait à l’école secondaire St Sebastian dans le Massachusetts l’an dernier, où il a récolté 40 points en 28 matchs. La marche est haute de ce niveau au camp du CH, mais le jeune homme de 18 ans a paru plutôt à son aise à son premier match intraéquipe mercredi.

Mobile, agressif, le défenseur possède un flair offensif certain et surtout, d’excellentes capacités athlétiques.

« J’étais assez à l’aise, je ne suis pas un joueur nerveux. C’est définitivement plus rapide, il y a des joueurs rapides. C’est un ajustement, mais j’ai trouvé que j’ai fait un pas en avant.

« En fait, tu réalises que tu peux contrer ces gars-là. L’écart n’est pas aussi grand qu’on peut le penser parfois », a lancé le jeune Américain originaire du Rhode Island.

Une remarque éloquente pour un défenseur qui a fait la transition entre des adolescents de 16 ou 17 ans au potentiel négligeable à des talents du type Nick Suzuki, Ryan Poehling et Joël Teasdale.

Athlète multidisciplinaire accompli – il a participé aux Séries mondiales des petites ligues au baseball à 12 ans – Struble présente des qualités physiques hors normes.

Au camp d’évaluation de la LNH, communément appelé le COMBINE, le défenseur a terminé premier dans quatre catégories, parmi plus de 100 espoirs, dont le développé couché et le saut en longueur.

À Montréal, Struble souhaite simplement laisser sa trace, marquer les esprits, s’assurer qu’on se souvienne de sa prestation.

« Chaque fois que tu es sur la glace, tu veux laisser une bonne impression, montrer ce que tu sais faire. Pour moi, c’est de m’imprégner de tout ici, d’apprendre. Il y a beaucoup de bons gars de qui apprendre. C’est définitivement un privilège », a estimé le jeune costaud de 1,83 m (6 pi) et 93 kg (205 lb).

Boston ou Victoria?

Reste à déterminer où Struble poursuivra son développement l’an prochain. Il hésite entre la ligue junior de la Colombie-Britannique (BCHL) avec les Grizzlies de Victoria où Alex Newhook, 16e choix du dernier repêchage, a disputé la dernière saison, ou encore l’Université Northeastern à Boston.

Il y retrouverait un autre projet du CH en Jordan Harris. Un autre arrière qui a, lui aussi, fait le saut du secondaire à l’université l’an dernier.

« À l’école, les gars font leurs petites affaires. Le jeu est plus axé sur les habiletés individuelles. À l’université, on se concentre sur le jeu collectif », a expliqué Harris.

« La marche est haute, c’est sûr, a-t-il renchéri. Jayden, avec ses capacités athlétiques, je pense qu’il va s’adapter instantanément. Il sera capable de faire sa place et de compétitionner avec ses coéquipiers. Mais c’est quand même une bonne marche, ne serait-ce que pour s’adapter à la force et à la rapidité des joueurs. »

Pour la rapidité, le temps le dira, mais pour la force, Struble ne devrait pas trop s’inquiéter.