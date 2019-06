Patinage de vitesse Canada congédie Éric Bédard

Dans un communiqué émis en fin d'après-midi, Patinage de vitesse Canada (PVC) a annoncé qu’elle procédait à une « restructuration du personnel d’entraîneurs dans le cadre du programme de haute performance sur courte piste ».

Bédard avait remplacé Derrick Campbell en août 2018. Celui-ci était en poste depuis 2006 avant de donner sa démission.

« Ce fut un plaisir d’entraîner les meilleurs patineurs canadiens et de pouvoir transmettre ma passion et mes connaissances sur une base régulière aux meilleurs patineurs de notre pays, a déclaré Bédard. On doit respecter la restructuration de Patinage de vitesse Canada et je leur souhaite bonne continuation. »

Selon la Fédération, la recherche d’un nouvel entraîneur-chef est déjà entamée.

« Lorsque ce rôle sera rempli, le personnel de PVC travaillera avec le candidat retenu pour confirmer la structure du personnel d'entraîneurs à l'horizon des Jeux olympiques de 2022 à Beijing, en Chine. »

Fort d’une grande expérience à l’étranger, Bédard a dirigé deux équipes de patineurs aux Jeux olympiques, soit celle de l’Allemagne, en 2010, et celle de l’Italie, en 2014. Cette dernière est rentrée de Sotchi avec trois médailles.

Bédard a lui-même participé à trois Jeux olympiques à titre d’athlète. Il a remporté deux médailles à Nagano (le bronze au 1000 m et l'or au relais), en 1998, une autre à Salt Lake City (l'or au relais), en 2002, et une dernière à Turin (l'argent au relais), en 2006.