Dicaire et Lindberg prêtes à en découdre

Dicaire a fait osciller le pèse-personne à 152,8 lb contre 150,2 lb pour Lindberg. Si le promoteur Yvon Michel a cru y voir un certain avantage psychologique favorisant la Québécoise, ni l’une ni l’autre des boxeuses n’y a prêté beaucoup d’importance.

« C’est très fréquent en boxe féminine. Les femmes bougent beaucoup de catégorie selon les ouvertures disponibles. On voit des boxeuses de 147 monter à 154, des boxeuses de 154 monter à 160. Donc, je ne me m’en fais pas avec l’écart. On est toutes les deux nettement en dessous de la limite », a expliqué Dicaire.

À 154 lb, le processus de déshydratation pour moi est très faible. Je me déshydrate pour pouvoir déjeuner le matin. C’est parfait, parce j’arrive en pleine forme au combat. Marie-Ève Dicaire

De son côté, après avoir balayé du revers de la main l’idée que l’absence de son entraîneur habituel la dérangeait, Lindberg a elle aussi dit qu’elle n’avait rencontré aucune difficulté pour faire le poids.

Ça a été facile pour moi. Mon poids être peut-être un peu trop bas, mais c’est comme ça. Je me suis battue il y a huit semaines et j’ai simplement maintenu mon poids. Une livre ou deux n'y changent pas grand-chose. Maria Lindberg

Dicaire a renchéri en indiquant que sa dernière semaine de préparation lui a permis de se reposer.

« On en a profité pour faire les derniers ajustements, mais on se concentre vraiment sur le repos et je sens que j’ai eu la chance de récupérer. Je me sens au sommet de ma forme, donc demain ça risque d’être dangereux. »

Face à la perspective où Lindberg amorcerait le combat comme une enragée, Dicaire, qui a l’habitude de prendre un ou deux rounds pour être dans le coup, voit les choses se passer autrement cette fois-ci.

Comme je l’ai dit à l’entraînement public [mardi], je vais dicter le rythme de ce combat. Ça va se passer à ma vitesse, ça va se passer à ma façon. Si elle décide de foncer sur moi en courant, j’aurai une façon de la menotter assez rapidement. Marie-Ève Dicaire

Changement au programme

Tous les autres pugilistes qui animeront le gala de vendredi, le 66e organisé par le Groupe Yvon Michel au Casino de Montréal, ont également respecté les limites de poids imposées par leur catégorie respective.

Ce fut le cas pour le Trifluvien Mikael Zewski (147 lb) et son adversaire américain Abner Lopez (146,4 lb) qui se battront pour les ceintures des mi-moyens IBF et NABO des Amériques.

Par contre, chez les super-moyens, Francis Lafrenière (18-7-2, 10 K.-O.) affrontera un adversaire différent que celui initialement prévu.

Le Mexicain José Luis Zuniga (16-4-1, 9 K.-O.) s’est amené à la dernière minute en remplacement du Jamaïcain Tsetsi Davis.

Ce dernier a échoué un examen médical qui a révélé qu’il n’avait que 50% de vision avec l’un de ses yeux. Malheureusement, du déjà vu il n’y a pas si longtemps à Montréal.