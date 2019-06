Megan Rapinoe maintient son boycottage de Trump

« Je maintiens mes propos sur le fait de ne pas aller à la Maison-Blanche », a déclaré l'attaquante en préambule d'une conférence de presse, à Paris, à la veille du quart de finale de son équipe contre la France.

« Considérant tout le temps, les efforts et la fierté que représente la tribune que nous avons [en tant que joueuses participant à un Mondial, NDLR], je n'irai pas et j'encourage mes coéquipières à réfléchir à cette tribune, qui pourrait se heurter à une administration qui ne pense pas comme nous et qui ne se bat pas pour les mêmes choses que ce pour quoi nous nous battons », a-t-elle ajouté.

« Je n'irai pas à la foutue Maison-Blanche, avait-elle lancé dans une courte vidéo publiée mardi. Nous ne serons même pas invitées. J'en doute. »

Le président américain avait pris à partie Rapinoe dans une série de tweets, mercredi, affirmant que « Megan ne devrait jamais manquer de respect à notre pays, à la Maison-Blanche et à notre drapeau ».

Joueuse engagée, Rapinoe s'est notamment joint au mouvement de boycottage de l'hymne américain amorcé par le quart-arrière Colin Kaepernick en 2016 pour protester contre les violences policières visant les Noirs.

La joueuse de 33 ans a fait sa sortie du placard en 2012 et a été une fière ambassadrice des droits de la communauté LGBTQ et de l’équité salariale.