Teddy Riner, le « Wayne Gretzky du judo », fera son grand retour à Montréal

L’organisation du Grand Prix de judo de Montréal en a fait l’annonce jeudi.

« Teddy Riner, c’est l’équivalent d’un Michael Jordan ou d’un Wayne Gretzky dans son sport. Qu’il fasse son retour à la compétition à Montréal, c’est énorme dans le monde du judo », a expliqué le judoka québécois Antoine Valois-Fortier.

Champion du monde pour la première fois à 18 ans, Riner a remporté le titre mondial à 10 reprises en plus d’être sacré deux fois champion olympique, à Londres et à Rio.

Le Français de 30 ans est invaincu en 144 combats consécutifs depuis 2010.

Après avoir remporté son 10e championnat mondial en 2017, à Marrakech, Riner a pris une pause volontaire, afin de se préserver physiquement et mentalement pour les Jeux de Tokyo où il vise une troisième médaille d’or olympique. Cela serait inédit pour un poids lourd.

« C’est tombé du ciel. C’est de loin le plus grand judoka de l’histoire. Il parle notre langue et tout le monde le connaît […] On n’est pas surpris, mais on est excessivement heureux. On savait que Montréal devenait un choix évident pour lui d’effectuer un retour », a déclaré Nicolas Gill, directeur général de Judo Canada.

Le champion du monde et olympique français Teddy Riner

« On n’a pas eu besoin de le convaincre. Quand on a choisi ce moment dans le calendrier, c’était un choix conscient qu’on devenait un événement pour préparer les Championnats du monde, qui sont à la fin-août, sept semaines avant, soit normalement la fenêtre où les athlètes font leur dernier tournoi avant les Championnats du monde. »

Un Grand Prix relevé

Teddy Riner ne sera pas le seul judoka de l’élite mondiale à prendre part au Grand Prix de Montréal, a précisé Gill.

« Le top 8 de chaque catégorie risque d’être des athlètes qui seront aux Jeux olympiques. Je pense que dans toutes les catégories, il y a aura un futur médaillé olympique à Montréal. Cinquante-quatre semaines avant les Jeux de Tokyo, on pourra les voir à l’œuvre à Montréal », a-t-il ajouté.

Pour la première fois, un des grands prix de la saison de judo se tiendra à Montréal. La Fédération internationale voulait qu’un événement qualificatif pour les Jeux olympiques se tienne en Amérique et, selon le directeur général de Judo Canada, la Fédération canadienne était la mieux structurée et la plus à même d’organiser la compétition.

« C’est certainement le tournoi de plus haut niveau à se tenir au Québec depuis les Jeux olympiques de 1976. C’est un moment historique pour le judo canadien », a souligné encore Gill.

« D’avoir un Grand Prix à Montréal, c’est quelque chose de gigantesque. C’est parmi les événements les plus importants, qui donnent le plus de points au classement mondial. D’avoir ça à Montréal, c’est une première au Canada », a ajouté Valois-Fortier.

Le Québécois, médaillé de bronze à Londres, rêve d’ailleurs de réaliser l’une des meilleures performances de sa carrière devant ses partisans.

« Je pense que je vais vivre quelque chose d’unique. C’est l’occasion de vivre un moment marquant dans ma carrière. J’aimerais beaucoup le remporter. Venir gagner la médaille d’or, aussi près des Jeux olympiques, ça serait marquant », a confirmé le judoka de 29 ans.

L’organisation s’attend à recevoir 325 athlètes d’environ 60 pays, dont une douzaine de champions olympiques et mondiaux.

Les billets sont en vente sur le site web de Judo Montréal. Au moins 60 % d’entre eux ont déjà trouvé preneurs.

« On espère se rendre à pleine capacité », a conclu Nicolas Gill.

Avec les informations d'Olivier Pellerin et de Jean-François Chabot