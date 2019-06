GP d'Autriche de F1 : la chaleur n'effraie pas Lance Stroll

La F1 présente son premier programme double de la saison, avec la présentation du Grand Prix d'Autriche, une semaine après le Grand Prix de France.

Le continent européen fait face à sa première vague de chaleur de l'été. Dans les montagnes autrichiennes, près du circuit, la température a grimpé cette semaine à 36 degrés.

Les mécaniques et les pilotes seront mis à rude épreuve tout au long du week-end. Mais cette chaleur accablante n'effraie pas pour autant le Québécois Lance Stroll.

« C'est sûr que ce sera chaud dans la voiture, dit-il d'entrée de jeu, jeudi, aux journalistes présents dans le paddock. J'espère que dimanche le drinkbag va marcher, c'est ultra important quand il fait chaud comme ça. »

Le drinkbag dont il parle, c'est ce petit réservoir d'eau d’un litre, fixé près du siège du pilote et relié directement à son casque.

Boire.... quand c'est possible

L'eau (ou le liquide) de sa bouteille devient vite chaud, et il arrive régulièrement que le mécanisme se dérègle. Cela est pénible pour le pilote, coincé dans son cockpit, où l'air ne circule pas, et où il peut faire plus de 60 degrés.

Il n'est pas rare de voir un pilote perdre jusqu'à 4 litres de transpiration durant une course.

Tout comme ses collègues du paddock, Lance Stroll n'a pas eu le temps de se reposer après son effort provençal. Il doit tout de suite programmer son disque dur pour le petit circuit autrichien.

« Ça va, c'est mon métier, affirme-t-il. C'est comme ça, on est en Autriche, c'est une très belle piste. Ça va être intéressant dimanche, avec des températures comme ça, pour les pneus, pour les stratégies. »

Le circuit autrichien est long de 4,3 km, avec seulement 10 virages, majoritairement à droite. Les pilotes apprécient ses dénivelés et le négocient en un peu plus d'une minute.

« Ça va être très physique, mais c'est un bon challenge, estime-t-il, parce qu'en qualification, les temps sont toujours proches. Ça donne des bonnes courses le dimanche.

Agrandir l’image Lance Stroll Photo : Getty Images / Mark Thompson

« C'est vraiment une piste où j'aime bien conduire, dans les montagnes. C'est vraiment spécial derrière le volant », conclut le Québécois.

En 2018, alors pilote pour Williams, il s'était qualifié en 15e place sur la grille et avait terminé l'épreuve à 2 tours du vainqueur, en 14e position.

Les premiers essais libres du Grand Prix d'Autriche commencent vendredi à 5 h (HAE).