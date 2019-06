Les Blue Jays balayés par les Yankees à New York

Didi Gregorius a réussi un simple à l'avant-champ après un retrait. Aaron Hicks a reçu un but sur balles, puis Torres a frappé en lieu sûr face au releveur Nick Kingham, le sixième lanceur utilisé par le gérant Charlie Montoyo.

Cavan Biggio avait nivelé le score au début de la neuvième manche avec un simple d'un point contre l'artilleur Zack Britton.

Lourdes Gurriel fils a produit quatre points grâce à deux longues balles. Il compte 12 coups de circuit depuis l'entame de la saison.

Biggio, Gurriel fils et Danny Jansen ont chacun fourni trois coups sûrs, tout comme Gregorius et Torres, dans le camp des Yankees.

Gregorius a notamment signé un circuit, DJ LeMahieu également. Les Yankees ont frappé un coup de quatre buts dans un 29e match de suite, améliorant leur propre marque réalisée la veille.

Le lanceur partant Trent Thornton, des Blue Jays, a permis cinq points et sept coups sûrs en trois manches et un tiers. Son rival James Paxton n'a pas fait mieux. Il a accordé six points et huit coups sûrs en quatre manches et un tiers.

« Tous leurs frappeurs peuvent envoyer la balle au-delà de la clôture, encore plus ici, dit Thornton. Ça rend encore plus important de bien cibler et exécuter les tirs, pour avoir des comptes favorables. »

« Ce jeune-là est coriace, commente Montoyo, au sujet de son partant de 25 ans. Il est en train de s'habituer à lancer dans les grandes ligues. Il est conscient de ce qu'il a à faire. »

Après un répit jeudi, les Blue Jays amorceront vendredi une longue séquence de matchs au Centre Rogers avec la venue des Royals de Kansas City (28-53), qui précédera celles des Red Sox de Boston (44-38) et des Orioles de Baltimore (22-58).