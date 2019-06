Mikael Zewski prêt pour le grand saut

Maintenant âgé de 30 ans, le boxeur trifluvien (32-1, 22 K.-O.) ressent toute l’urgence d’accomplir son rêve d’athlète de toucher les plus sommets.

Il se battra contre le Mexicain Abner Lopez (27-9-1, 23 K.-O.) dans ce qui constituera la demi-finale de la soirée mettant en vedette Marie-Ève Dicaire.

Je me sens en feu. J'ai rarement eu aussi hâte pour un combat. Mon adversaire semble en bonne forme et bien préparé. On va avoir une bonne bataille vendredi.

Mikael Zewski