Les Rays à Tampa et Montréal : Bronfman travaille de concert avec Sternberg

L’homme d’affaires s’est montré très enthousiaste quant à la décision de la MLB de permettre l’étude d’un partage des Rays entre les deux villes.

« La semaine passée, quand on a eu l’approbation d’explorer cette idée, d’avoir des villes sœurs et d’avoir la chance d’avoir de la ligue majeure de baseball de retour à Montréal, j’étais ravi. On a une chance d’avoir le baseball, pas maintenant, mais bientôt », a-t-il affirmé.

Aujourd’hui, je suis ici et je suis vraiment ravi d’où l'on est allé durant ces sept ans. On a finalement une vraie chance d’avoir du baseball majeur à Montréal. Stephen Bronfman

Le Groupe de Montréal étudiera avec Stuart Sternberg, propriétaire majoritaire des Rays, la possibilité que l’équipe soit autant à Montréal qu’à Tampa Bay dès 2024. Rien de concret n’a été discuté, mais les détails de la viabilité de cette idée novatrice seront explorés.

Selon Bronfman, les Rays ont une équipe sérieuse qui est déjà bien rodée. « Je pense que c’est très, très fort d’embarquer avec un partenaire qui gère une équipe super bonne. Ce n'est pas comme les premiers jours des Expos. J’espère vraiment faire une entente avec eux, embarquer avec de vrais professionnels », a-t-il dit.

Il ne voit pas le fait de proposer un projet d’équipe partagée comme un recul par rapport à son plan initial d’avoir une équipe à temps complet dans la métropole québécoise.

L’idée étant nouvelle, les hommes d’affaires font face à beaucoup de questions sans réponses pour le moment. C’est pourquoi il y aura une étude avant la réalisation d’une proposition officielle à la ligue.

« On est loin d’avoir toutes les réponses. Mais on a une équipe qui va se pencher sur toutes les questions qui entourent ce concept-là, et à Tampa Bay, et à Montréal. On est vraiment à la remorque du travail que doivent faire nos partenaires éventuels, Stuart et son équipe, à Tampa Bay. On doit attendre qu’eux puissent aller de l’avant pour explorer ce concept-là. On a déjà eu l’approbation de la ligue de baseball pour l’étudier. Il faut maintenant attendre qu’on ait le feu vert de nos partenaires, mais on va se mettre au travail », a expliqué le président de Claridge et ancien président du Canadien de Montréal, Pierre Boivin, qui est lui aussi dans le projet.

« Quand on va vous revenir avec une décision, dans un sens ou dans l’autre, on peut vous assurer que nous aurons répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser », a-t-il ajouté.

Stuart Sternberg, propriétaire majoritaire des Rays, avait annoncé mardi qu'un tel plan a été évoqué au baseball majeur.

Aucun représentant de la ligue, ni de la région de Tampa, ni de l'État de la Floride n'était présent lors de sa conférence de presse.

Les Rays sont liés à la région de la baie de Tampa jusqu'en 2027. Sternberg voudrait commencer le partage des 81 matchs à domicile à compter de la saison 2024.