Les Blue Jays défaits à New York, les Yankees frappent un circuit historique

Les Blue Jays (29-51) ont subi un deuxième revers d'affilée mardi à New York. Les Yankees (51-28) ont vaincu les Torontois 4-3 et ont au passage établi un record du baseball majeur.

Les Bombardiers du Bronx ont fait honneur à leur surnom en frappant un coup de circuit dans une 28e rencontre de suite.

Le joueur de deuxième but DJ LeMahieu n'a pas mis de temps pour briser la précédente marque qui appartenait aux Rangers du Texas depuis 2002. Le premier frappeur des locaux a expédié l'offrande du lanceur partant Clayton Richard au deuxième balcon du champ gauche.

Le voltigeur de droite Aaron Judge a aussitôt imité son coéquipier pour creuser l'avance des Yankees à 2-0 après deux frappeurs. L'arrêt-court Gleyber Torres a également réussi un circuit en solo en deuxième manche.

Les Blue Jays ont réduit l'écart à 3-2 en sixième manche grâce à un ballon-sacrifice du frappeur désigné Eric Sogard et un simple du troisième but Vladimir Guerrero fils.

Le frappeur désigné Edwin Encarnacion a enregistré le quatrième coup de circuit des Yankees en huitième.

Le voltigeur de droite Randal Grichuk a permis aux Blue Jays de s'approcher à 4-3 lors de la manche décisive, mais les Torontois n'ont pu obtenir le dernier point manquant.

Richard a perdu son quatrième duel de la campagne après avoir accordé trois points et huit coups sûrs aux Yankees en six manches au monticule. Il a retiré un rival sur des prises et permis un but sur balles.

Les protégés de Charlie Montoyo essaieront d'éviter le balayage mercredi après-midi.