Simon Halep l'emporte à son retour sur gazon à Eastbourne

Halep a dominé la Taïwanaise Hsieh Su-wei 6-2 et 6-0 au deuxième tour de la compétition qui sert de préparation en vue de Wimbledon. Le troisième événement majeur de l'année commencera le 1er juillet.

Les huit premières têtes de série ont profité d'un laissez-passer au tour initial. L'ex-numéro un mondiale, désormais 7e, est la sixième favorite à Eastbourne.

Halep n'avait pas disputé un seul match sur le circuit de la WTA depuis sa défaite en quarts de finale à Roland-Garros il y a un peu moins de trois semaines.

L'ancienne reine du tennis féminin sera confrontée à la Slovène Polona Hercog, 60e, en huitièmes de finale.

La Néerlandaise Kiki Bertens (no 3) a aussi connu la victoire à son entrée en lice à Eastbourne. Elle a défait la Kazakhe Yulia Putintseva 6-4 et 6-1.

Même de son de cloche en ce qui concerne l'Allemande Angelique Kerber (no 4) et la Danoise Caroline Wozniacki (no 11), respectivement tombeuses de l'Australienne Samantha Stosur 6-4 et 6-4 et de l'Allemande Andrea Petkovic par un score identique.

Scénario différent dans le cas de l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 5), qui a rangé sa raquette après avoir subi un revers de 3-6 et 6-7 (3/7) contre la Française Alizé Cornet.

L'Américaine Sloane Stephens (no 7) et la Suisse Belinda Bencic (no 10) n'ont également pas réussi à franchir le deuxième tour, et ce, même si elles ont chacune gagné la manche initiale de leur duel respectif.

La première a baissé pavillon 6-1, 0-6 et 3-6 devant la Lettone Jelena Ostapenko, tandis que la seconde a perdu 7-6 (8/6), 2-6 et 3-6 face à la Russe Ekaterina Alexandrova, qui a vengé une compatriote.

Plus tôt dans la journée, Bencic avait battu la Russe Veronika Kudermetova 6-3 et 6-4 lors d'une rencontre du premier tour.

Autres résultats au tournoi d'Eastbourne :

Deuxième tour

Ons Jabeur (TUN) bat Mandy Minella (LUX) 2-6, 6-2, 6-1

Johanna Konta (GBR/no 14) bat Maria Sakkari (GRE) 6-4, 7-6 (7/4)

Zhang Shuai (CHN) bat Daria Gavrilova (AUS) 6-3, 6-1

Rebecca Peterson (SWE) bat Lesia Tsurenko (UKR) 7-6 (8/6), 6-4

Polona Hercog (SLO) bat Pauline Parmentier (FRA) 2-6, 6-2, 7-6 (7/4)

Aryna Sabalenka (BLR/no 8) bat Tamara Zidansek (SLO) 6-2, 6-3

Anna-Lena Friedsam (GER) bat Anett Kontaveit (EST/no 16) 6-3, 6-4

Elise Mertens (BEL) bat Markéta Vondrousová (CZE/no 13) 6-1, 5-7, 6-2

Premier tour