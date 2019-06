Nouveau contrat pour Craig Berube avec les Blues

Associated Press

Berube a mené les Blues à leur première conquête de la Coupe Stanley, à sa première saison à la tête de l’équipe.

Sous la gouverne de Berube, les Blues sont passés de la dernière place au classement aux plus grands honneurs. Ils ont gagné 11 matchs de suite, en janvier et février, pour finir avec un dossier de 38-19-6 et accéder aux séries.

Au printemps, ils ont éliminé les Jets de Winnipeg, les Stars de Dallas et les Sharks de San José, avant de battre les Bruins de Boston en sept matchs en finale.