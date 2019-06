Pascal Siakam honoré du titre de joueur le plus amélioré

La saison de rêve de Siakam s'est poursuivie lundi. De'Aaron Fox et D'Angelo Russell, respectivement des Kings de Sacramento et des Nets de Brooklyn, ont également été nommés dans cette catégorie.

À sa troisième campagne chez les professionnels, le champion de la NBA a fortement amélioré l'ensemble de ses statistiques personnelles par comparaison avec la deuxième.

Le Camerounais de 24 ans a affiché une moyenne par match de 16,9 points (7,3 en 2018), 6,9 rebonds (4,5 en 2018), 3,1 mentions d'assistance (2 en 2018) et 36,9 % aux tirs de trois points (22 % en 2018).

Nous sommes tellement fiers de Pascal. Son histoire est formidable et démontre où le travail acharné et la confiance en soi peuvent vous mener. Nous l'avons rencontré une première fois en 2012, à Basketball Sans Frontières, et sept ans plus tard il fait partie d'un club champion de la NBA.

Masai Ujiri, président des Raptors de Toronto