Un pas de plus pour les Américaines en Coupe du monde

Les Américaines se rapprochent de la défense de leur titre au mondial féminin. Elles ont vaincu de justesse les Espagnoles 2-1 en huitièmes de finale et ont décroché leur billet pour le tour suivant, lundi, en France.

Les États-Unis seront opposés au pays hôte en quarts de finales.

À la surprise générale, le tableau de pointage affichait 1-1 quand les équipes se sont retirées au vestiaire pour la mi-temps. Les États-Unis ont finalement évité la prolongation grâce à un but de Megan Rapinoe sur un tir de pénalité controversé survenu à la 76e minute de jeu.

L’Espagnole Virginia Torrecilla a laissé traîner sa jambe après avoir bloqué un ballon aérien et l'Américaine Rose Lavelle a trébuché en poursuivant sa course.

La décision a été largement contestée, mais après révision vidéo, l’arbitre a décidé de maintenir la sanction.

Megan Rapinoe a trouvé le fond du filet à la 7e minute de jeu, mais les Espagnoles n’ont mis que 2 minutes à répliquer.

Lucia Garcia a profité d’une erreur de la défense américaine pour s’emparer du ballon et l’envoyer à sa coéquipière Jennifer Hermoso. La gardienne de but Alyssa Naeher était trop avancée et n’a rien pu faire contre le tir d’Hermoso.

En plus de ses deux buts, la capitaine des États-Unis s'est aussi vue attribuer son premier carton jaune de la compétition pour avoir mis sa main au visage de la défenseuse Marta Corredera.

Megan Rapinoe a reçu un avertissement pour cette faute sur Corredera. Photo : Getty Images / Robert Cianflone

La dernière fois que les Américaines avaient accordé un but en Coupe du monde remontait à la finale de 2015 contre le Japon.

C’était la première fois que l’Espagne avançait plus loin que la phase de groupes en Coupe du monde.