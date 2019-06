Sam Edney en charge de la haute performance pour Luge Canada

Edney, 34 ans, avait pris sa retraite de la compétition après les Jeux de Pyeongchang en 2018, où il avait remporté la médaille d'argent au relais avec ses coéquipiers Tristan Walker, Alex Gough et Justin Snith.

Il compte maintenant développer une nouvelle génération de lugeurs en s'impliquant avec Luge Canada.

Je suis absolument ravi de pouvoir avoir une incidence sur l’avenir de notre sport au Canada, a affirmé Edney. Je suis conscient des efforts qu’il faut investir pour avoir un programme à succès et maintenant j’ai la chance d’apporter le soutien nécessaire à nos athlètes et à nos entraîneurs.

L’Albertain a participé aux Jeux olympiques à quatre reprises en 2006, 2010, 2014 et 2018.

Alex Gough soulevée par ses coéquipiers Tristan Walker, Mitchell Malil, Sam Edney et Justin Snith à Pyeongchang. Photo : Getty Images / Clive Mason

En décembre 2014, à Calgary, Edney était devenu le premier Canadien à gagner l'or sur le circuit de la Coupe du monde. Au total, il a mis la main sur 3 médailles en Championnats du monde et 15 en Coupe du monde.

C’est un nouveau chapitre pour Sam. Je suis certain qu’il va poursuivre son développement professionnel et personnel dans son nouveau rôle et j'ai confiance qu’il saura transmettre le savoir-faire qu’il a acquis comme athlète , a déclaré le directeur général de Luge Canada, Tim Farstad.

Edney, qui est installé à Victoria avec sa famille, déménagera à Calgary au mois d’août. Il entrera en fonction le 12 août.