« La soirée du repêchage a été bien difficile » - Chris Emens, l'agent de Luguentz Dort

Emens a confié que la soirée de jeudi dernier a été bien difficile à vivre pour Dort et ses proches, mais il estime que les choses ont finalement bien tourné .

Nous nous attentions à ce que Luguentz soit choisi tard au premier tour, ou bien au deuxième. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'échanges dans la tranche de choix potentiels, certaines équipes n'étaient donc plus dans le portrait. Et à compter du 40e choix et plus, plusieurs formations ne le cotaient pas très haut ou ne l'avaient pas reçu pour un entraînement.

Chris Emens, agent de joueurs