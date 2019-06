Marcus Stroman s'occupe des Red Sox et mène les Blue Jays à la victoire

Stroman a blanchi les frappeurs des Red Sox durant six manches au cours desquelles il a retiré six frappeurs sur des prises et accordé un but sur balles. Les locaux lui ont soutiré cinq coups sûrs.

Plus tôt cette semaine, Stroman a dit ne pas avoir l'impression qu'il sera sous contrat à long terme avec l'organisation torontoise.

Le releveur Joe Biagini a donné un point non mérité en neuvième manche. C'est Eduardo Nunez qui a permis à Boston d'éviter le jeu blanc.

Vainqueurs la veille après avoir comblé un retard de six points, les représentants de la Ville Reine ont remporté la série de trois rencontres face aux rivaux de la Division est de l'Américaine.

Les Red Sox (42-37) devancent toutefois les Blue Jays (29-49) au classement par 12,5 matchs.

Brandon Drury a produit un premier point pour les Torontois en deuxième manche grâce à un simple. Cavan Biggio en a ajouté un deuxième au tableau indicateur en troisième manche à l'aide d'un double.

Biggio a d'ailleurs lui-même croisé le marbre en sixième manche à la suite d'un mouvement illégal du lanceur Rick Porcello. Quelques minutes plus tard, Danny Jansen a creusé l'écart à 5-0 après qu'il eut frappé un simple.

Eric Sogard a planté le dernier clou dans le cercueil des Red Sox avec un coup de circuit en solo en huitième. Il s'agit de sa huitième longue balle de la saison.

L'espoir Vladimir Guerrero fils a été retiré à chacune de ses cinq présences au bâton, dont deux se sont conclues par trois prises.

Les Blue Jays amorceront lundi une série de trois affrontements contre les Yankees à New York. Les Bombardiers du Bronx dominent la Division est de l'Américaine.