Amélie Kretz 8e de la Coupe du monde d'Anvers

Kretz a franchi la ligne d’arrivée après 1 h 6 min 35 s d'efforts. L’Allemagne a réussi un doublé avec Lisa Tertsch (1:05:26) et Laura Lindemann (1:05:44), respectivement 1re et 2e. La Néo-Zélandaise Ainsley Thorpe (1:06:08) est montée sur la troisième marche du podium.

L'autre Canadienne en lice, la Britanno-Colombienne Hannah Henry, n'a pas terminé l'épreuve.

Kretz a rejoint le groupe qui se battait pour la 6e place au cours de la portion de course à pied.

« Avec le recul, j'aurais dû donner un coup pour aller chercher le top 5, car mes jambes étaient bonnes et le petit groupe devant ne prenait pas de temps sur nous, a indiqué Kretz. J'ai manqué de jus dans les 500 derniers mètres. »

L'athlète de 26 ans s’est dite satisfaite de sa progression, elle qui a terminé 12e à Huatulco, au Mexique, le 9 juin, et 17e à Cagliari, en Italie, le 18 mai. Elle avait pris le 17e rang de l’épreuve d’Anvers en 2018.

« J’exécute de mieux en mieux mes courses et je suis assez constante dans mes performances, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, a-t-elle souligné. J'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui et j'ai déjà hâte à la prochaine course. »

La Québécoise participera à la Série mondiale d’Hambourg, en Allemagne, qui aura lieu les 6 et 7 juillet.