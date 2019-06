Coupe du monde : L’Angleterre avance au tour suivant

L’Angleterre a vaincu le Cameroun 3-0 et a décroché sa place en quarts de finale du Mondial de soccer, dimanche, en France.

Au tour suivant, les Anglaises, 3es au monde, ont rendez-vous avec les Norvégiennes, 12es. C’est la cinquième fois qu’elles se qualifient pour les quarts de finale en Coupe du monde. En 2015, elles avaient réussi à franchir cette étape pour la première fois de leur histoire et avaient quitté le Canada avec le bronze.

Marqué par plusieurs revirements de situation, le duel Angleterre-Cameroun a été tendu jusqu’au coup de sifflet final.

Steph Houghton a inscrit le premier but de l’Angleterre sur un coup franc indirect dans la surface de réparation. Toni Duggan a fait rouler le ballon et la capitaine l’a placé dans le coin droit du but, traversant le mur formé par les nombreuses joueuses camerounaises installées sur la ligne.

La première mi-temps s’est terminée de façon controversée avec le second but de l’Angleterre. Le filet de Ellen White a d’abord été jugé hors-jeu par l’arbitre assistante, mais la révision vidéo a obligé l’arbitre à changer la décision.

Ce revirement a causé de la grogne chez les Camerounaises, qui ont bien failli s’inscrire au pointage à peine deux minutes après leur sortie du vestiaire. Ajara Nchout a envoyé le ballon dans le fond du filet, mais après la célébration de l’équipe, le but a été refusé. Les arbitres ont visionné la reprise vidéo qui démontrait que Nchout était hors-jeu, retour à la case départ.

À la 58e minute de jeu, Alex Greenwood s’est démarquée sur un coup de pied de coin et a trouvé le fond du filet, portant la marque à 3-0.

C’est la deuxième fois que le Cameroun est éliminé en huitièmes de finale du Mondial féminin. En 2015, le pays s’était incliné 1-0 face à la Chine.