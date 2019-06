Karaté : Haya Jumaa offre au Canada une médaille de bronze à Montréal

Cette compétition internationale, qui réunit 750 athlètes, s'inscrit au calendrier de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, où le karaté fera son apparition.

Jumaa, classée 6e au monde, s'est imposée contre sa rivale, la Japonaise Mayumi Someya, médaillée de bronze aux mondiaux de 2014.

La veille, la Canadienne de 25 ans avait perdu son combat de demi-finale contre la Serbe Jovana Prekovic, actuelle championne du monde.

La karatéka canadienne Haya Jumaa en action Photo : Fédération internationale de karaté

Karaté-1 est l’équivalent d’un circuit en Coupe du monde et compte deux volets : la Premier League et la Série A. La première est réservée aux 50 premiers athlètes du classement mondial, tandis que la seconde est ouverte à tous.

Seulement quatre compétitions de Série A sont organisées annuellement à l'échelle internationale, contrairement à sept en Premier League.

En 2017 et 2018, Jumaa a gagné trois médailles en Premier League (deux d'argent et une de bronze) ainsi que trois en Série A (une d'or, une d'argent et une de bronze).

En 2010, elle a terminé 5e chez les 49 kg en taekwondo aux Jeux olympiques de la jeunesse, où elle représentait les Émirats arabes unis, son pays natal.

Plus tard dimanche, le Canadien Daniel Gaysinsky tentera de remporter la médaille d'or en kumité +84 kg face au Turc Yamanoglu Alparslan.