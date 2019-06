Hockey sur gazon féminin: à une victoire de l'étape finale de la qualification olympique

L'équipe canadienne de hockey sur gazon féminin n'a plus qu'à remporter son match de demi-finales, mercredi, pour participer à l'étape finale de la qualification olympique, qui aura lieu plus tard cette année.

L'équipe canadienne de hockey sur gazon féminin a dû faire une campagne de financement pour pouvoir participer aux Finales des Séries de hockey de la FIH à Valence en Espagne.

Ayant perdu le soutien du programme d'À nous le podium, elles ont réussi à aller chercher 81 000 dollars grâce à la générosité du public.

Et c'est le don d'un particulier qui leur a permis d'organiser un camp d'entraînement de deux semaines à Victoria.

Les Canadiennes veulent retourner aux Jeux olympiques, 28 ans après avoir participé aux Jeux de 1992, à Barcelone en Espagne. Elles avaient fini au 7e rang du tournoi olympique.

Dans les Finales des Séries de hockey de la Fédération internationale de hockey sur gazon (FIH), elles ont montré beaucoup de caractère, et ont réussi à accéder directement aux demi-finales.

Elles ont terminé au premier rang du groupe A en phase préliminaire.

Les Canadiennes sont au 21e rang mondial. Elles ont une fiche de 2-0-1 dans la grande finale, après avoir remporté des victoires face à la Namibie (13-0), au Belarus (3-0), et avoir fait match nul contre l'Espagne, 7e puissance mondiale.

Leur fiche leur a permis d'obtenir leur billet pour les demi-finales.

Les Canadiennes pourraient affronter l'Espagne à nouveau si ce pays bat le Pays de Galles, lundi.

Stephanie Norlander dans l'uniforme du Canada pendant un match contre le Chili Photo : Twitter / Stephanie Norlander

Selon l’entraîneur Giles Bonnet, l’équipe a énormément progressé ces 12 derniers mois.

« Nos objectifs au cours de la dernière année étaient de permettre à nos joueuses d’apprivoiser certaines habiletés et de disputer des matchs où le niveau était plus élevé, a indiqué Giles Bonnet. Je pense que nous y sommes arrivés, et l’équipe se sent en confiance. »

Dans l'autre demi-finale, l'Afrique du Sud, en tête du groupe B, affrontera le vainqueur du match entre l'Italie et le Belarus.

Les pays terminant 1 et 2 de la grande finale de la FIH recevront leur billet pour l'étape finale de la qualification olympique.

Les Canadiens, classés au 10e rang mondial, ont eux remporté les Finales des Séries de hockey de la FIH, et ont leur billet pour l'étape finale de la qualification olympique.

Leur participation à la grande finale a été financée par le programme À nous le podium.