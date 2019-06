Le Canadien se tourne vers la défense au repêchage

Le Canadien a ajouté dans ses rangs des défenseurs gauchers avec ses quatre premières sélections au deuxième jour du repêchage de la Ligue nationale (LNH). Jayden Struble, Mattias Norlinde, Gianni Fairbrother et Jacob LeGuerrier ont été choisis samedi par l'organisation montréalaise.

Après avoir sélectionné l'attaquant Cole Caufield au tour initial la veille, le Tricolore a porté son regard vers la ligne bleue. Struble a été le premier à entendre son nom être prononcé au Rogers Arena de Vancouver au 46e échelon.

Quelques instants après avoir quitté l'estrade, l'Américain s'est décrit comme un arrière à caractère offensif doté d'un bon gabarit. Il a joué pour l'école secondaire St. Sebastian's la saison dernière et a inscrit 40 points, dont 10 buts, en 28 matchs dans le circuit United States High School (USHS).

Je ne m'y attendais pas, je ne pourrais pas être plus heureux. On connaît l'histoire qui se rattache à cet uniforme, c'est une grande ville de hockey. C'est incroyable, je suis tellement heureux , affirme-t-il tout sourire.

Struble s'est notamment illustré au baseball en participant à la Série mondiale des petites ligues, à 12 ans, en tant que joueur de premier but.

Si vous pouvez jouer devant autant de personnes à l'âge de 12 ans, vous pouvez le faire maintenant. Je ne suis pas quelqu'un de nerveux, j'aime avoir un défi devant moi. Jayden Struble, espoir du Canadien de Montréal

Le Tricolore a ensuite échangé le 50e choix aux Kings de Los Angeles contre les 64e et 126e sélections.

Norlinder a été repêché avec ladite 64e sélection, puis Fairbrother a suivi avec la 77e.

Le premier a défendu les couleurs de MODO Hockey en Suède dans la Ligue Allsvenskan en 2018-2019, et le second a porté l'uniforme des Silvertips d'Everett dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL).

Norlinder a signé 2 réussites et 4 mentions d'aide en 14 rencontres, tandis que Fairbrother a produit 10 buts et 26 passes en 64 matchs.

Le Canadien s'est hissé sur la scène à trois occasions au cinquième tour. L'arrière canadien Jacob LeGuerrier, l'ailier américain Rhett Pitlick et le gardien danois Frederik Nissen Dichow ont été nommés aux 126e, 131e et 138e rangs.

Le joueur de centre russe Arsen Khisamutdinov a été repêché un peu plus tard au sixième tour avec le 170e choix.

L'ailier gauche québécois Rafaël Harvey-Pinard et le défenseur albertain Kieran Ruscheinski ont complété la séance de repêchage du Tricolore aux 201e et 206e échelons.

Raphaël Lavoie aboutit à Edmonton

La longue attente de Raphaël Lavoie a pris fin au 38e échelon lorsque les Oilers d'Edmonton ont jeté leur dévolu sur le centre québécois au deuxième tour.

Je suis juste content d'être repêché, dit Lavoie. C'est une excellente organisation, il y a de très bons joueurs là-bas.

Je n'avais pas d'attentes quand je suis arrivé au repêchage. Je veux juste jouer au hockey, je voulais être repêché par une équipe de la LNH. Cet objectif-là est atteint, je suis content. Raphaël Lavoie, espoir des Oilers d'Edmonton

Avant l'encan, Lavoie était le joueur de la Belle Province le mieux classé par de nombreuses publications spécialisées. Samuel Poulin et Jakob Pelletier ont respectivement été choisis 21e et 26e vendredi par les Penguins de Pittsburgh et les Flames de Calgary.

Le défenseur Samuel Bolduc a pour sa part été repêché 57e par les Islanders de New York, tandis que l'ailier gauche Alexander Campbell a pris la direction des Predators de Nashville avec la 65e sélection.

L'ailier droit Nathan Légaré rejoindra de son côté Poulin en Pennsylvanie. Les Penguins ont obtenu le champion de la Coupe Memorial au 74e rang.

L'ailier droit Alex Beaucage a quant à lui trouvé preneur au 78e échelon au sein de l'Avalanche du Colorado.

Autres joueurs québécois repêchés :