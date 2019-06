P. K. Subban prend le chemin du New Jersey

Le défenseur P. K. Subban effectue un retour dans l'Association de l'Est. Les Predators de Nashville l'ont cédé aux Devils du New Jersey samedi en échange de deux espoirs et de deux choix de repêchage.

Les Predators ont mis le grappin sur les arrières Jeremy Davies et Steven Santini et sur des sélections de deuxième tour en 2019 et 2020.

L'ex-porte-couleurs du Canadien de Montréal a disputé trois saisons dans la capitale du country. Sa production offensive a chuté au cours de la campagne 2018-2019, pendant laquelle il a récolté 31 points, dont 9 buts, en 63 matchs.

Le joueur de 30 ans a fait l'objet de nombreuses rumeurs de transaction depuis quelques mois. Il s'ajoute à une longue liste de défenseurs échangés par le directeur général David Poile qui comprend aussi Samuel Girard, Seth Jones et Shea Weber.

Nous avons dû prendre une décision d'affaires. Dans l'optique de renforcer notre groupe d'attaquants durant la saison morte, et de continuer de fortifier notre groupe de défenseurs, nous avons jugé qu'il était nécessaire de libérer de l'espace sous le plafond salarial. David Poile, directeur général des Predators de Nashville

Subban touchera la somme de 9 millions de dollars annuellement jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Il avait paraphé un mirobolant contrat de 72 millions de dollars pour 8 ans avec le Tricolore en août 2014.

Il a été l'un des rouages importants de notre participation à la finale de la Coupe Stanley en 2017, de notre conquête du trophée des Présidents en 2018 et des deux championnats de la Division centrale [en 2017 et 2018] , affirme Poile dans un communiqué.

Son travail hors de la patinoire parle de lui-même. Il était un membre influent de notre communauté, en particulier grâce à l’initiative révolutionnaire [du programme] Blueline Buddies , poursuit le DG.

Sélectionné au 43e échelon du repêchage 2007, Subban a revêtu l'uniforme du Canadien pendant sept saisons avant de mettre le cap sur Nashville en juin 2016.

Santini a partagé sa dernière campagne entre la Ligue nationale (LNH) et la Ligue américaine (LAH). L'arrière américain repêché au 42e rang en 2013 a marqué 1 but et obtenu 3 passes en 39 rencontres avec les Devils.

Davies évolue quant à lui à l'Université Northeastern depuis trois saisons. Le défenseur québécois choisi au 192e échelon de l'encan 2016 a enregistré 8 réussites et 28 aides en 37 matchs aux États-Unis dans l'Association Hockey East.

Le choix de deuxième tour en 2019 acquis par les Predators, soit le 34e au total, a plus tard été cédé aux Flyers de Philadelphie contre les 45e et 65e sélections de l'encan.

Patrick Marleau cédé à la Caroline

Les Maple Leafs doivent se montrer créatifs afin de conserver les services de leurs jeunes vedettes. Leur directeur général Kyle Dubas a justement libéré de l'espace sous le plafond salarial en envoyant le vétéran Patrick Marleau en Caroline.

Les Hurricanes ont également fait l'acquisition d'un choix conditionnel de premier tour et d'une sélection de septième tour au repêchage 2020. Les Torontois ont pour leur part reçu un choix de sixième tour pour l'encan de la même année.

Marleau s'était entendu avec les Maple Leafs en juillet 2017 sur les termes d'une entente de 18,75 millions de dollars pour 3 ans.

Patrick Marleau Photo : Getty Images / Claus Andersen

Ça a été un honneur de porter la légendaire feuille d'érable sur mon chandail, et de faire partie de la Leafs nation. Je conserverai des souvenirs inoubliables de mon passage à Toronto, des choses que mes garçons n'oublieront jamais. Mais ce que je retiendrai le plus de cette expérience, ce sont les gens que nous avons rencontrés. Patrick Marleau

Le vétéran, qui atteindra la quarantaine en septembre, a inscrit 16 buts et 21 passes lors de la dernière saison. Sa première campagne dans la Ville Reine s'est conclue avec 47 points, dont 27 réussites. Il n'a pas raté un seul match durant son court passage à Toronto.

Marleau a pris le temps d'encenser ses jeunes anciens coéquipiers Auston Matthews et Mitch Marner.

Vous aurez toujours votre place à notre table, et des bâtons vous attendront dans notre cabanon. Vous me manquerez à la patinoire. N'oubliez jamais à quel point vous êtes bons. Merci encore, Leafs nation. Je crois que vous serez entre de bonnes mains.

Par ailleurs, le Lightning de Tampa Bay a expédié l'attaquant J. T. Miller aux Canucks de Vancouver contre un choix de troisième tour en 2019, une sélection conditionnelle de premier tour en 2020 et le gardien Marek Mazanec.

Miller a obtenu 13 buts et 34 mentions d'assistance en 75 rencontres avec le Lightning au cours de la campagne qui s'est terminée en avril.