Roger Federer de retour en finale à Halle

Le finaliste de l'édition 2018 aura l'occasion dimanche de décrocher sa 10e couronne à Halle. Il a enlevé les honneurs de la compétition quatre fois durant la période 2013-2017.

Federer a converti trois de ses huit balles de bris et n'en a accordé aucune à Herbert. Il a signé 6 as, n'a commis aucune double faute et a gagné 36 points sur une possibilité de 41 au service.

Le maestro helvète avait peiné lors des deux tours précédents face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 7) et au Français Jo-Wilfried Tsonga, mais a retrouvé son aise contre le compatriote de ce dernier.

Le vétéran de 37 ans rencontrera sur son passage en finale le Belge David Goffin. Federer a remporté sept des huit confrontations entre les deux joueurs.

La finale sera un match totalement différent. Aujourd'hui, c'était un match de service-volée [...] Goffin est un joueur qui joue bien du fond du court, qui retourne très bien. Il a une mentalité très agressive, et je me réjouis de jouer contre lui.

Goffin a obtenu son laissez-passer pour le tour décisif à la suite d'une victoire de 7-6 (7/4) et 6-3 contre l'Italien Matteo Berrettini, une journée après avoir montré la porte de sortie au favori local Alexander Zverev (no 2).

Je sais que je peux être un grand joueur sur l'herbe, commente Goffin. Roger, on sait à quel point il peut être bon sur herbe, il sait jouer sur cette surface, il est incroyable, il est juste Roger...

Berrettini surfait sur une séquence de huit triomphes avant de croiser la raquette avec Goffin. Cette série victorieuse lui a notamment permis d'empocher le titre à Stuttgart face au Canadien Félix Auger-Aliassime.