Félix Auger-Aliassime s'arrête en demi-finale du tournoi du Queen's

La quatrième finale de Félix Auger-Aliassime sur le circuit de l'ATP devra attendre. Le Québécois de 18 ans s'est incliné en trois manches de 7-6 (7/3), 3-6 et 4-6 devant l'Espagnol Feliciano Lopez en demi-finale du tournoi du Queen's, samedi, à Londres.

Le 113e joueur mondial a mis 2 h 19 min pour défaire son rival.

Il s'agit d'une troisième finale pour Lopez à ce tournoi, qui avait été sacré champion en 2017 contre Marin Cilic.

Auger-Aliassime, classé 21e au monde, a participé à trois finales depuis le début de l'année (Rio, Lyon et Stuttgart).

En première manche, chacun des deux joueurs a sauvé deux balles de bris. La logique du service a été respectée jusqu’au bris d’égalité, qui a finalement été remporté 7-3 par Auger-Aliassime.

En début de deuxième manche, le Québécois a raté l’occasion de briser son adversaire à deux reprises au premier jeu. Lopez en a ensuite profité pour ravir les balles d'Auger-Aliassime et a pris l’avance 3-0.

À la fin du cinquième jeu, gagné par Lopez pour faire 4-1, Auger-Aliassime a glissé en tentant de renvoyer la balle. Il est resté un peu au sol et s’est relevé en se tenant la jambe gauche.

Le Québécois n’a pas été en mesure de briser l’Espagnol à son tour et Lopez a mis la main sur la seconde manche.

Au deuxième jeu de la dernière manche, Auger-Aliassime a obtenu trois balles de bris, mais en vain.

Il a toutefois été vaillant et a sauvé quatre balles de match lorsqu’il était au service au neuvième jeu.

Lopez a produit deux as dans le dernier jeu pour filer avec la victoire.

Dimanche, en finale, l'Espagnol de 37 ans devra se mesurer au Français Gilles Simon.

Une première pour Simon

Gilles Simon célèbre un point en demi-finale contre Daniil Medvedev. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Le Français a accédé à la finale du tournoi du Queen's pour la première fois de sa carrière. Il a battu en demi-finale le Russe Daniil Medvedev en trois manches de 6-7 (4/7), 6-4 et 6-3.

Simon, 38e au monde, a mis 2 h 37 min pour se défaire de son adversaire, classé 13e.

Murray et Lopez en demi-finale du double

Andy Murray et Feliciano Lopez se sont qualifiés pour les demi-finales du double en battant les Britanniques Dan Evans et Ken Skupski en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/3).

L'Écossais et ancien numéro un mondial a ainsi gagné son deuxième match depuis son retour à la compétition après six mois d'absence à la suite d'une opération à la hanche.

Murray, 32 ans et vainqueur de trois tournois du grand chelem, a effectué son retour jeudi, au premier tour du double. Il ne se sent pas encore assez bien remis pour reprendre la compétition en simple et disputera d'ailleurs le double à Wimbledon avec le Français Pierre-Hugues Herbert.

Pour une place en finale, Murray et Lopez affronteront les tenants du titre, le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers.