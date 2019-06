Le Canadien Mackenzie Hughes glisse au Championnat Travelers

Hughes a commis cinq bogueys, dont trois d’affilée en fin de parcours, et a chuté de 56 places au classement en vertu d'un pointage de 74. Il se retrouve à égalité au 57e échelon avec son compatriote Nick Taylor, qui a disputé une ronde de 69 pour une deuxième journée d’affilée.

Zack Sucher s'est détaché du peloton en remettant une carte de 65 (-5). Originaire de l'Alabama, Sucher a admis qu'il avait retrouvé la forme après avoir subi une chirurgie au genou après l'édition 2017 du tournoi, qui l'a tenu loin de la compétition durant 13 mois.

Chez Reavie et Keegan Bradley ont bouclé leur ronde en 66 coups pour se positionner au second échelon. Ryan Moore (64) et Bronson Burgoon (69) suivent de près, à -8.

Jordan Spieth, champion de l'édition 2017 du tournoi, et Phil Mickelson, qui a soulevé le trophée du tournoi à deux reprises, ne pourront pas disputer les rondes du week-end.

Les autres représentants de l'unifolié Adam Hadwin (70), Adam Svensson (67), Ben Silverman (66) et Roger Sloan (70) n'ont pas pu éviter le couperet.