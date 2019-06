Luguentz Dort sera bientôt un membre du Thunder d'Oklahoma City

Dort a été ignoré au repêchage de la NBA, jeudi, à New York. Il était pourtant considéré comme l'un des plus beaux espoirs canadiens de la cuvée 2019.

Garde de 1,93 m et 100 kg (6 pi 4 po et 222 lb), l'athlète de Montréal-Nord a eu 20 ans le 19 avril. Après une seule saison dans la NCAA, avec Arizona State, Dort a été nommé la recrue de l'année dans la division Pac-12. Il a compilé des moyennes de 16,1 points, 4,2 rebonds et 1,5 vol par match.

Dort avait obtenu de bons résultats au camp d'évaluation de la NBA, à la mi-mai.

Six représentants de l'unifolié ont été repêchés, un record canadien. R.J. Barrett, de Mississauga, été réclamé au 3e rang par les Knicks de New York.