L'Impact de Montréal retrouve avec bonheur son terrain de gazon naturel

Les joueurs et les entraîneurs de l’Impact de Montréal ont poussé de grands soupirs d’aise et de soulagement, vendredi, en foulant l’herbe tendre et toute fraîche des terrains naturels du Centre Nutrilait.

Les rigueurs d’un hiver particulièrement capricieux avaient causé tellement de dommages que les deux surfaces de jeu étaient devenues impraticables.

C'était difficile au point où Ignacio Piatti s’y était blessé à un mollet lorsqu’il se préparait pour un retour au jeu, le 30 avril dernier. Depuis, l’équipe ne s’entraînait plus que sur un terrain artificiel, nettement plus dur sur les articulations.

Piatti est passé saluer les journalistes présents sur la tour réservée à la presse qui suit les entraînements de l’Impact au Centre Nutrilait. Il a pris le temps de dire qu’il se sentait mieux et qu’il s’attendait à recommencer à courir d’ici une semaine.

Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer, a supervisé la réfection du terrain. Les travaux ont entraîné selon ses dires « une dépense dans les six chiffres ».

Les premiers rouleaux de tourbe sont arrivés le 27 mai. On s’était dit qu’on serait capable de s’entraîner dessus à la Saint-Jean. On est contents d’avoir livré ça avec quelques jours d’avance , a d’abord indiqué Leduc.

Après avoir remercié les préposés aux terrains pour la qualité de leur travail, Leduc a souligné que certains d’entre eux étaient encore à pied d’œuvre à 3 h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour s’assurer que tout allait tenir.

Ce n'est pas parce qu’on est de retour sur du gazon qu’il n’y aura plus jamais de blessures. Mais le fait de toujours s’entraîner au même endroit dans des conditions de très haut niveau, c’est ce qui est souhaitable pour toute notre équipe. Patrick Leduc

Leduc a ensuite reconnu qu’il a fallu demander aux joueurs de l’équipe de faire preuve de patience le temps que la remise à niveau des terrains soit terminée.

Même si le gazon était en place depuis deux semaines, il fallait lui donner le temps de bien s’enraciner. Heureusement, la météo a bien collaboré. L’entraînement vient de se terminer et je pense que ç'a bien tenu , s’est réjoui Leduc.

Des sourires qui en disent long

Il était évident, à les voir s’échauffer et s’entraîner, que les joueurs savouraient ce retour sur la vraie pelouse.

Le défenseur Zakaria Diallo ne boudait pas son plaisir en venant à la rencontre des journalistes.

Je suis très heureux. Nous attendions ça depuis longtemps. Nous jouons tous nos matchs sur de l’herbe et ça faisait près de deux mois que l’on s’entraînait sur synthétique. C’est très important pour la souplesse d’appui , a-t-il souligné.

Invité à réagir à cet investissement de la direction pour offrir des conditions d’entraînement optimales aux joueurs, Diallo est demeuré plutôt stoïque.

Ça fait plaisir, mais c’est leur travail. Nous sommes les joueurs, on est sur le terrain. Pour être à 100 % le week-end pour les matchs, il faut pouvoir s’entraîner dans de bonnes conditions. Et le club est au courant. C’est bien que le club le sache, comme ça c’est bien pour tout le monde. Zakaria Diallo

Le centre d'entraînement de l'Impact de Montréal comprend deux terrains d'herbe naturelle. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

De retour à Montréal après avoir disputé deux matchs de qualification en vue de l’Euro 2020 avec l’équipe de la Finlande, le défenseur Jukka Raitala, a lui aussi apprécié la surface fraîchement réaménagée.

Nous l’attendions depuis six mois, a-t-il lâché avec le sourire. C’est bien d’être de retour là où nous devions être. Ça change absolument tout. Le synthétique est tellement dur sur le corps. Le plus difficile vient avec ces changements de surface répétés. Mais voilà. Le gazon paraît très bien. Ils l’ont bien arrosé ce matin. La surface est rapide et, en plus, ça sent bon.

Il a ensuite parlé avec beaucoup de fierté des récents résultats de la Finlande, qui a décroché une victoire de 2 à 0 face au Liechtenstein.

Les Finlandais (3-1), qui n’ont jamais pris part à une phase finale de l’Euro ou de la Coupe du monde, occupent le 2e rang du groupe J derrière les Italiens (4-0).

Les prochaines rencontres face à la Grèce (le 5 septembre) et contre l'Italie (le 8 septembre) seront déterminantes pour cette nation qui vise une qualification historique, mais qui ne possède que très peu d’infrastructures pour permettre le développement du soccer.

Je crois qu’il est réaliste de croire que nous y parviendrons. Nous avons gagné trois de nos quatre premiers matchs. Nous avons de gros matchs à venir en septembre, octobre et novembre. Mais nous avons notre destinée entre nos mains. Nous avons obtenu de bons résultats contre de bonnes équipes. Il y a encore beaucoup à faire , a déclaré celui qui a été utilisé comme défenseur du côté droit par le sélectionneur de la Finlande

Raitala n’a pas semblé préoccupé par ce choix, d’autant qu’il a admis avoir déjà joué à cette position quand il était plus jeune.