Roger Federer continue sa route à Halle, Alexander Zverev éliminé

Roger Federer l'a emporté en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-4, vendredi.

Herbert s'est qualifié pour sa part par abandon de son adversaire Borna Coric, tenant du titre à Halle, victime de douleurs dorsales.

Le Français, 43e au classement mondial, n'a pas caché son bonheur de jouer contre Federer.

C'est incroyable pour moi. J'ai déjà joué contre Nadal, contre Murray, contre Djokovic, mais jamais contre Roger , a-t-il dit.

Le champion suisse, numéro 3 mondial, peut toujours rêver de remporter sa 10e victoire sur le gazon allemand, mais il a de nouveau été accroché vendredi.

Après avoir cédé une manche à Jo-Wilfried Tsonga en huitièmes de finale, il a dû ferrailler pour venir à bout du 20e joueur mondial, qui a fait jeu égal avec lui.

Après un départ canon, et un avantage de 2-0 en moins de cinq minutes, Federer a conservé son jeu d'avance pour s'imposer dans la première manche.

Mais Bautista Agut lui a rendu la politesse dans la deuxième manche. Après avoir réussi un bris rapide (2-1), il s'est montré intraitable sur son service et a poussé l'homme aux 20 victoires en tournoi du grand chelem à la troisième manche.

L'Espagnol n'a craqué que dans le 10e jeu de la troisième manche : au service à 4-5 pour Federer, il a commis trois fautes directes d'affilée et relativement grossières, offrant le match à son adversaire.

L'autre demi-finale mettra aux prises l'Italien Matteo Berrettini, vainqueur de Karen Khachanov 6-2 et 7-6 (7-4) et le Belge David Goffin, qui a éliminé le cinquième joueur mondial Alexander Zverev 3-6, 6-1 et 7-6 (7-3)

Alexander Zverev avait déjà atteint deux fois la finale.

Blessé à un genou lors d’une chute lundi, Zverev s’en était pourtant bien remis, et avait franchi sans problème mercredi les huitièmes de finale. Dominant en début de match, accrocheur dans le troisième acte, il a cependant flanché dans le jeu décisif de la dernière manche.

Quart de finaliste à Roland-Garros, le jeune joueur a connu un printemps compliqué et a reculé de la 3e à la 5e place mondiale. Sa saison sur gazon débute mal, puisqu’il avait déjà été éliminé la semaine dernière au deuxième tour à Stuttgart par son compatriote Dustin Brown.

Il avait joué la finale à Halle en 2016 et 2017, battu par Florian Meyer puis par Roger Federer.