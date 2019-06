LNH : des changements importants apportés à la reprise vidéo

Associated Press

Ces changements auraient pu éviter à la LNH de se mettre dans l'embarras à quelques reprises au cours des séries éliminatoires.

Les directeurs généraux ont accepté de donner un pouvoir plus grand aux entraîneurs. Ils auront d'abord droit à un nombre illimité de reprises quand il y a des hors-jeu ou des obstructions sur le gardien de but.

Une troisième catégorie de contestation sera également ajoutée. Il sera possible d'exiger la reprise vidéo lorsqu'un jeu se poursuit en zone offensive et mène à un but après que la rondelle a touché le filet protecteur sans que ce soit détecté ou qu'il y a eu une passe avec la main vers un joueur en zone neutre, par exemple.

En revanche, chaque contestation qui échoue se traduira par une pénalité mineure. Si une seconde contestation était ratée dans un même match, l'équipe prise en faute écoperait d'une pénalité mineure double.

La ligue demandera également aux officiels de revoir les pénalités majeures afin de déterminer si l'appel était exact. Après révision, l'arbitre aurait alors la possibilité de réduire une pénalité majeure à une mineure.

Des résultats qui auraient pu être différents

Cette révision survient après que les Sharks de San José eurent remporté le troisième match de la finale l'Association de l'Ouest. Les officiels avaient raté une passe faite avec la main juste avant qu'Erik Karlsson marque le but gagnant en prolongation. En vertu du nouveau règlement, le jeu aurait été examiné automatiquement.

Erik Karlsson (à gauche) et Gustav Nyquist Photo : Associated Press / Jeff Roberson

Autoriser les officiels à revoir les pénalités majeures aurait aussi pu changer le résultat du septième match de la série de premier tour entre les Golden Knights de Vegas et les Sharks.

Vegas menait 3-0 quand l'attaquant des Golden Knights Cody Eakin a reçu une pénalité majeure pour un coup à l'endroit de Joe Pavelski. La ligue a par la suite admis qu'il s'agissait d'une décision erronée. Les Sharks ont profité de la pénalité majeure pour marquer quatre buts sans riposte et ont finalement remporté le match 5-4 en prolongation.

Dans ce cas, l'arbitre aurait pu examiner le jeu et déterminer s'il fallait réduire la pénalité.

Les nouvelles règles, cependant, n'auraient pas permis de revoir une pénalité manquée qui a conduit au but gagnant lors de la victoire de 2-1 des Blues de Saint Louis sur les Bruins de Boston au cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

L'attaquant des Blues Tyler Bozak n'a pas été pénalisé pour avoir fait trébucher Noel Acciari quelques secondes avant le but victorieux de David Perron.