Départ catastrophique de Brooke Henderson au Championnat de la LPGA

Henderson a commis trois bogueys au premier neuf, avant d’en faire trois autres dans le neuf de retour. Les deux oiselets de la joueuse de 21 ans n’ont pas été suffisants pour la faire remonter au classement. Elle est à égalité au 82e rang.

L’Australienne Hannah Green a pris la tête de la troisième épreuve du grand chelem de l’année. Green, 22 ans, a bouclé son premier tour en 68 coups, soit 4 coups sous la normale.

Elle devance d'un coup l'Anglaise Mel Reid et la Sud-Coréenne Kim Hyo-joo, à égalité au 2e rang (69, -3), et de deux coups un groupe de six joueuses dans lequel figurent la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la tenante du titre, la Sud-Coréenne Park Sung-hyun (70, -2).

La première journée a été perturbée par la pluie et le froid qui ont bien failli jouer un mauvais tour à Green.

« Je n'ai apporté qu'une veste et j'étais frigorifiée. On ne s'attendait vraiment pas à cette météo », a souligné la meneuse, en quête de son premier titre.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a conclu sa première ronde avec une carte de 79 (+7), à égalité au 122e rang. L'Ontarienne Alena Sharp a fait un peu mieux avec un cumulatif de +5 (102e).