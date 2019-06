Marc Bergevin à la croisée des chemins au repêchage

VANCOUVER - Ni dans une position de reconstruction totale ni dans une simple consolidation des acquis, Marc Bergevin et son 15e choix naviguent entre deux eaux à quelques heures du repêchage à Vancouver, qui marque le début d’une période de 10 jours fondamentale pour l’avenir du CH, peut-être la plus importante du directeur général depuis qu’il est en poste.

Et pour ajouter à la complexité du moment, beaucoup d’incertitudes l’entourent.

Les prévisions d’augmentation du plafond salarial seront, entend-on, revues à la baisse. Toujours plongés dans l’ignorance, les DG doivent échafauder leur plan de match sans une donnée essentielle.

« On devrait le savoir aujourd’hui ou demain. En ce moment, c’est encore incertain. La masse salariale est un outil de travail important. C’est un peu frustrant », a admis Marc Bergevin, jeudi, à Vancouver.

« Mais dès que le plafond sera approuvé par la ligue, nous le saurons. Nous avons une bonne idée, même si ce n’est pas au dollar exact. »

Il y a le plafond, donc, et ce satané 15e choix, assujetti à tant de contingences.

Depuis le début de son règne en 2012, lors de chaque repêchage, Bergevin s’est retrouvé aux extrémités du spectre : soit l’un des premiers à piger dans le plat de confiseries, soit l’un des derniers en raison de ses succès en saison.

Dans le meilleur des cas, le DG du CH a repêché deux fois au 3e rang et une fois au 9e, dans les cas moins avantageux, il a sélectionné deux fois au 25e et deux fois au 26e rang.

Au moins, la stratégie à adopter dans de telles situations est claire. Cette fois, un peu moins.

Marc Bergevin et Trevor Timmins Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Cette cuvée risque d’être fort imprévisible. Les possibilités sont si nombreuses que Trevor Timmins, adjoint au DG et grand manitou du recrutement, n’a pas eu le luxe d’amener souper certains des espoirs les plus en vue comme il l’avait fait avec Jesperi Kotkaniemi l’an dernier, par exemple.

« C’est une autre paire de manches quand tu parles au 15e rang. C’est différent de l’an dernier. Le bassin d’espoirs est bien plus large quand tu repêches au 15e qu’au 3e rang. Tu dois bien connaître les espoirs. Nous avons fait nos devoirs. Nous avons regardé environ 20 espoirs possibles pour ce 15e choix. Nous sommes prêts », a assuré Timmins.

« Ce sera intéressant, parce qu’il y a des groupes de joueurs qui se ressemblent beaucoup en termes de valeur ajoutée, mais qui offrent aussi quelque chose de différent. Chacun d’entre eux. Tu t’assois, tu regardes les fruits. Tu aimes les bananes, les oranges, les pommes, les melons d’eau? C’est intéressant et ce groupe est vraiment difficile à séparer », a-t-il ajouté.

Bref, un joyeux casse-tête.

Prudence ou audace?

Bergevin laisse croire qu’il jouera de prudence. C’est la nouvelle philosophie de la maison depuis le fiasco du printemps et de l’été 2017 et, jusqu’à présent, elle n’y a pas dérogé.

Il n’est pas question pour le moment d’échanger son premier choix, mais la porte n’est jamais complètement fermée. En gros, toutes les options sont sur la table. Pourrait-il utiliser ses deux choix de deuxième tour pour améliorer son sort ou obtenir un choix de premier tour tardif par exemple?

« C’est une stratégie possible. Mais nous pouvons aussi repousser des choix à l’an prochain dans des transactions. Nous étudierons toutes les options. »

Quand la plupart des directeurs généraux assurent qu’il n’y a jamais eu autant de frénésie dans l’air depuis des années, le patron du Tricolore, lui, calme le jeu.

« Je pense que c’est un peu le contraire. Je trouve qu’il y a moins de discussions que lors des années précédentes. »

Vraiment? Ses homologues auraient-ils égaré son numéro de téléphone?

Jeudi, Bergevin s’est montré prêt à faire face aux questions, mais animé d’un désir flagrant d’y répondre brièvement et d’expédier les affaires courantes avec la gent journalistique. Allez.

Après tout, il devait encore se rendre à la réunion des directeurs généraux, sûrement très occupée en raison des propositions avancées par le comité de compétition pour modifier quelques règlements, entre autres celui sur les reprises vidéo après le fiasco des séries 2019, et peaufiner les derniers préparatifs du repêchage.

Contre toute attente, son rafistolage à la volée amorcé l’an passé a fonctionné à l'an 1 de ce nouveau plan. Mais est-il viable à long terme sans ajustements majeurs?

En 2018-2019, neuf joueurs du Bleu-blanc-rouge ont réussi la meilleure production de leur carrière, soit 50 % de tout l’effectif. Ailleurs dans la LNH, la moyenne s’élevait à 20 %.

À part Shea Weber en début de campagne, l’équipe a été épargnée par les blessures et Carey Price est remonté au sommet de son art à partir du mois de décembre. Malgré toutes ses données encourageantes, le Canadien n’a pas participé aux séries éliminatoires.

L’équipe peut-elle s’améliorer de façon significative sans aide extérieure? Choisissez votre champ de bataille, ils sont nombreux, mais il y a tout de même un consensus sur le besoin de renforts en défense à gauche et pour un ailier capable de marquer des buts.

Il y a donc le marché de l’autonomie qui ouvrira ses portes dans 10 jours et dans lequel les décideurs pourront se tremper le gros orteil dès le lendemain du repêchage dans la période de discussions avec les joueurs autonomes. Avec les contrats mirobolants offerts à Jeff Skinner (9 M$ par année pour huit ans) et Kevin Hayes (7,14 M$ pour les sept prochaines années) que valent Artemi Panarin et Matt Duchene?

Le DG, déjà rétif à ce sujet, a abordé le dossier avec frilosité.

C’est certain que ça fait réfléchir. Il faut aussi penser comme gestionnaire que je mise sur de bons jeunes joueurs. Kotkaniemi, Domi, Ryan Poehling obtiendront des contrats plus lucratifs dans le futur. Si la masse salariale monte un petit peu moins, il faut être prudent. Il faut prendre des décisions à court terme, mais aussi à long terme. Comme gestionnaire, je dois rester prudent. Marc Bergevin

Jesperi Kotkaniemi (au centre), choix de 1er tour du Canadien en 2018, aux côtés de Trevor Timmins et Marc Bergevin Photo : Canadien de Montréal / Twitter

Prudence, prudence, prudence. On peut le comprendre. Après des années à dilapider ses choix et son avenir pour obtenir de l’aide à court terme et des résultats mi-figue, mi-raisin, Bergevin s’accroche à ses poulains.

Au total, depuis le repêchage de 2017, qui indique le début d’un temps nouveau dans la philosophie du gestionnaire, en incluant la cuvée 2019, Montréal aura obtenu 28 sélections, soit autant que les Sénateurs d’Ottawa au cours des 3 prochaines années et dont on dit qu’ils ont les mains pleines.

Seuls les Red Wings en auront empilé davantage (31) pendant cette séquence.

Cette année, dans cette position drôlement inconfortable de milieu de peloton, Marc Bergevin n’a probablement plus la marge de manœuvre pour mal évaluer sa formation comme cela a déjà été le cas après les parcours dans les séries en 2014 et en 2015 et s'en tirer indemne.

Une troisième exclusion des séries en trois ans – c'est arrivé deux fois dans toute l'histoire du club – serait difficile à avaler.

Le DG mise sur le repêchage pour rafistoler son club qui comptait seulement six joueurs sélectionnés par le CH dans ses rangs au dernier match de la saison, dont quatre pendant son règne (Poehling, Kotkaniemi, Mete et Lehkonen).

Avec ses nombreux espoirs de qualité et tous ses choix en banque, il a des munitions pour faire feu et tenter de décrocher un Shayne Gostisbehere par exemple, ou un Cam Fowler, ou un T.J. Brodie, ou tout autre défenseur gaucher de votre choix qui hante vos nuits.

Est-ce le bon moment pour le faire? Le Canadien est-il toujours en réinitialisation ou est-il prêt à passer à la seconde phase de son plan?

Comme l’aurait dit mon professeur de latin en deuxième secondaire : « Tempus narrabo. »