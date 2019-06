Ryan Callahan atteint d'une maladie dégénérative

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Ryan Callahan souffre d'une maladie dégénérative au dos et sera placé sur la liste des blessés à long terme.

Le vice-président de l'équipe et le directeur général de l'équipe, Julien BriseBois, en a fait l'annonce jeudi.

Après avoir reçu le diagnostic, un spécialiste aurait même conseillé à Callahan de ne plus jouer au hockey professionnellement.

En 52 matchs la saison dernière, l'attaquant de 34 ans a amassé 7 buts et 10 aides pour un total de 17 points.

Dans sa carrière, il a inscrit 186 buts et a récolté 386 points en 757 rencontres dans l'uniforme du Lightning et des Rangers de New York.