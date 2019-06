Repêchage 2019: Marc Bergevin maintient le cap

Contrairement à ce qui a été véhiculé dans certains médias au cours des derniers jours, Bergevin a d’abord indiqué qu’il y avait moins de discussions entre directeurs généraux que par les années passées.

Même si nous en avons une assez bonne idée, nous n’avons pas encore obtenu confirmation de la hauteur du plafond salarial en vue de la prochaine saison. En tant que gestionnaire, il faut donc être prudent , a insisté Bergevin.

Même si le Canadien ne parlera qu’au 15e rang vendredi soir, Bergevin s’attend néanmoins à mettre la main sur un bon joueur.

L’équipe dispose d’un total de 10 sélections. Aussi Bergevin n’a pas écarté la possibilité d’échanger des choix pour améliorer son rang de sélection ou même de reporter certains choix à l’an prochain alors que l’encan de la LNH se tiendra à Montréal.

Benn joueur autonome

Incapable de s’entendre avec le défenseur Jordie Benn, Bergevin a indiqué que ce dernier tentera probablement sa chance sur le marché des joueurs autonomes.

Rien de nouveau par contre en ce qui a trait à Karl Alzner. Aucune décision n’a été prise face à la possibilité d’un rachat de contrat.

Les attaquants Joel Armia et Artturi Lehkonen, qui ont droit à l'arbitrage, devraient être en uniforme pour commencer la saison, selon le directeur général.

En ce qui a trait à Charles Hudon, Bergevin a rappelé à quoi servait l’offre qualificative.

Une offre qualificative n’est qu’une formalité administrative pour retenir les droits sur le joueur , a rappelé Bergevin. Une manière de s’assurer de ne pas le perdre en ne recevant rien en retour.

Bergevin a aussi abordé le cas de Michael McCarron en disant que le Tricolore avait encore espoir de le voir remplir ses promesses.

On aime des choses de lui. C’est à ça que servent les camps d’entraînement. On verra à ce moment-là. On pourrait le soumettre au ballottage. On ne sait pas ce que l’avenir lui réserve.

Discussions de règlements

Les directeurs généraux doivent tenir une réunion, jeudi après-midi, à Vancouver. Il faut s’attendre à ce que les discussions soient animées entourant la question des reprises vidéo.

On aura de bonnes discussions. C’est plate de voir une équipe perdre sur une passe avec la main. Il y a beaucoup de choses à revoir et à regarder de plus près.

Bergevin a conclu en sortant la carte de la parité. Pour appuyer ce qu’il avance depuis plusieurs années, il a cité l’exemple des Blues de Saint Louis qui ont remporté la Coupe Stanley après avoir longtemps été hors du portrait des séries.

Il a aussi insisté sur le fait que personne n’aurait pu prédire que le Lightning de Tampa Bay serait éliminé aussi rapidement.

Bergevin mise beaucoup sur les jeunes. Nick Suzuki en fait partie.