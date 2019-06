Mike Trout guide les Angels à la victoire à Toronto

Mike Trout a claqué deux circuits, dont le sixième grand chelem de sa carrière, et les Angels de Los Angeles ont défait les Blue Jays de Toronto 11-6, mercredi soir, au Rogers Centre.

Trout a cogné ses 21e et 22e longues balles de la campagne pour les Angels (38-37), ce qui le place à égalité avec Edwin Encarnacion à ce chapitre dans l’Américaine.

Justin Upton a également réussi un coup de quatre buts pour les Angels.

Noe Ramirez (3-0) a ajouté la victoire à sa fiche pour son travail en relève. Le partant des Angels Andrew Heaney a accordé cinq points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et deux tiers.

Rowdy Tellez a frappé deux circuits pour les Blue Jays (26-48).

Le partant Aaron Sanchez (3-9) a donné six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers au monticule.