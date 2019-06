Nikita Kucherov couronne sa saison historique avec le trophée Hart

Avec l’obtention du Hart, Kucherov a été nommé le joueur le plus utile de la LNH pour la première fois de sa carrière. L’attaquant de 26 ans a connu une saison spectaculaire avec 41 buts et 87 aides pour une récolte de 128 points, le plus haut total depuis la saison 1995-1996. Il a battu le record du plus grand nombre de points en une campagne par un joueur d'origine russe, établi par Alexander Mogilny en 1992-1993.

Cela lui a permis de gagner le trophée Art-Ross remis au meilleur marqueur de la saison.

L'ailier a devancé le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, grâce à 164 votes de première place sur 171.

Plus tôt dans la soirée, il a été le choix des membres de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey pour le trophée Ted-Lindsay, remis au joueur par excellence du circuit Bettman. Il a devancé au scrutin les attaquants Patrick Kane (Blackhawks de Chicago) et McDavid, vainqueur du trophée au cours des deux dernières campagnes.

Nikita Kucherov (à gauche) Photo : Getty Images / Ethan Miller

Andrei Vasilevskiy nommé gardien de l'année

Vasilevskiy a reçu le trophée Vézina. Le Russe était en nomination pour une deuxième fois d’affilée pour l'obtention de ce prix, remis annuellement au meilleur gardien du circuit Bettman.

Il a aidé le Lightning à égaler un record de la LNH pour les victoires en une saison (62) et à remporter le trophée des Présidents avec 128 points. Il a remporté 39 matchs, un sommet dans la ligue et a terminé à égalité avec Robin Lehner au 4e rang pour les blanchissages (six), en plus d'afficher une moyenne de 2,40 et un taux d’efficacité de ,925 en 53 matchs.

Vingt-huit directeurs généraux sur 31 ont donné à Vasilevskiy un vote de première place. Ben Bishop, des Stars de Dallas, et Lehner, des Islanders de New York, étaient également finalistes.

Le capitaine des Flames Mark Giordano récompensé

Le défenseur des Flames de Calgary Mark Giordano a remporté le trophée Norris. À 35 ans, il était en nomination pour la première fois de sa carrière.

Il est devenu le quatrième défenseur de l'histoire à recevoir cet honneur alors qu'il est âgé de 35 ans ou plus, après Nicklas Lidstrom, Doug Harvey et Al MacInnis.

Mark Giordano Photo : Getty Images / Ethan Miller

Giordano a conclu la campagne au 2e échelon des meilleurs défenseurs avec 74 points, un sommet dans sa carrière. Il a mené tous les joueurs du circuit avec un différentiel de +39. Capitaine des Flames depuis la saison 2013-2014, Giordano a aidé son équipe à terminer au 1er rang de l'Association de l'Ouest.

Il a reçu 165 votes de première place sur 171. Il a devancé au scrutin le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman et celui des Sharks de San José Brent Burns, qui ont gagné le trophée lors des deux années précédentes.

O'Reilly lauréat

Ryan O'Reilly, des Blues de Saint Louis, a gagné le trophée Selke.

O'Reilly, qui était en nomination pour une première fois pour cet honneur, qui est remis à l'attaquant ayant le plus brillé en défense, couronne une saison au cours de laquelle il a aussi mis la main sur la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe.

L'attaquant de 28 ans a obtenu 48 votes de première place et a devancé aux points Mark Stone, des Golden Knights de Vegas, ainsi que Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, qui était finaliste pour une huitième saison d’affilée.

Elias Pettersson aussi

L'attaquant Elias Pettersson a remporté le trophée Calder, remis à la recrue par excellence.

Le patineur de 20 ans des Canucks de Vancouver a conclu sa première saison dans la Ligue nationale en établissant un record d'équipe au chapitre des points pour une recrue (66). Il a devancé Pavel Bure (1991-1992) et Ivan Hlinka (1981-1982), qui avaient tous deux récolté 60 points.

Pettersson a devancé au scrutin le défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin et le gardien des Blues de Saint Louis Jordan Binnington. Il a reçu 88 % des votes de première place.

Elias Pettersson Photo : Getty Images / Ethan Miller

Aleksander Barkov, le plus gentil

L'attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov a remporté le trophée Lady Byng.

Il a gagné pour la première fois ce prix remis annuellement au joueur considéré comme ayant démontré le meilleur esprit sportif tout en affichant des performances remarquables sur la patinoire.

Le centre de 23 ans a battu un record des Panthers avec 96 points (35 buts), soit 2 de plus que Pavel Bure en 1999-2000.

Le Finlandais a reçu 128 votes de première place, devançant largement l'attaquant des Blues Ryan O'Reilly, qui a obtenu 12 votes de première place. Outre O'Reilly, l'attaquant des Flames Sean Monahan était également nommé pour cet honneur.

Barry Trotz au sommet

Pour la deuxième fois en quatre ans, Barry Trotz a été élu entraîneur-chef par excellence.

Après avoir mis la main sur le trophée Jack-Adams à la tête des Capitals de Washington en 2016, il a de nouveau remporté ce trophée mercredi, mais cette fois pour son travail avec les Islanders.

Barry Trotz (à droite), a été nommé entraîneur-chef de l'année dans la LNH. Photo : Getty Images / Ethan Miller

À sa première saison avec les Islanders, Trotz a aidé ces derniers à amasser 103 points, à 1 seul du 1er rang de la Division métropolitaine détenu par les Capitals. La saison passée, les Islanders avaient raté les éliminatoires avec un total de 80 points.

Il a reçu 58 votes de première place. Il a devancé Jon Cooper, qui a obtenu 48 votes de première place pour son travail à la barre du Lightning, et Craig Berube, qui a pris la relève de Mike Yeo pour conduire les Blues jusqu'à la conquête de la Coupe Stanley.

Don Sweeney, directeur général de l'année

Le patron des Bruins, Don Sweeney, a été nommé directeur général de l'année. Il a devancé au scrutin ses homologues des Blues, Doug Armstrong, et des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell.

Sweeney et son équipe ont mené les Bruins à une récolte de 107 points cette saison, à égalité avec les Flames de Calgary pour le deuxième total dans la LNH.