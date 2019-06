Kaitlyn Weaver et Andrew Poje prennent une pause de la compétition

Les Ontariens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont mis leur carrière en veilleuse mardi pour une durée indéterminée.

Les triples champions canadiens de patinage artistique en danse évalueront leurs projets avant de prendre une décision sur leur avenir plus tard la saison prochaine.

Weaver et Poje, respectivement âgés de 30 et 32 ans, s'absenteront donc des épreuves du Grand Prix de l'ISU et de la série Challenger.

Le tandem représente l'unifolié sur la scène internationale depuis 2006 et a participé aux Jeux olympiques de Sotchi et de Pyeongchang. Il a terminé en 7e place tant en Russie, en 2014, qu'en Corée du Sud, en 2018.

Les Championnats du monde leur ont toutefois plus souri. Ils y ont décroché trois médailles, soit une d'argent (2014 à Saitama) et deux de bronze (2015 à Shanghai et 2018 à Milan).

Le duo ontarien a remporté la finale du Grand Prix de l'ISU en 2015 et en 2016 à Barcelone.

Plus tôt ce printemps, au début du mois de mai, la Terre-Neuvienne Kaetlyn Osmond a annoncé sa retraite à l'âge de 23 ans.

L'athlète la plus décorée en simple dans l'histoire du patinage artistique canadien a également pris une pause la saison dernière afin de réfléchir à son avenir.