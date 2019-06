Raonic passe, Shapovalov s’incline au premier tour du tournoi du Queen’s

Raonic, cinquième tête de série, a eu raison de l'Italien Marco Cecchinato 6-3, 6-2 au premier tour du tournoi sur gazon du Queen's, à Londres, mercredi.

Le 18e joueur mondial avait déclaré forfait au tournoi de Stuttgart samedi dernier en raison d'un malaise au dos avant sa demi-finale prévue contre son compatriote Félix Auger-Aliassime.

Il a totalisé 24 as, 19 de plus que Cecchinato. Il a gagné 90 % de ses points avec son premier service et n'a fait face qu'à une seule balle de bris.

Raonic affrontera le Slovène Aljaz Bedene, issu des qualifications, au deuxième tour.

Le match d’Auger-Aliassime contre le Bulgare Grigor Dimitrov a de nouveau été remis en raison de la pluie.

Shapovalov à la peine

Les difficultés de Denis Shapovalov sur les courts se sont par ailleurs poursuivies. L'Ontarien a subi l'élimination dès son premier match dans un troisième tournoi d'affilée. Il a perdu 7-5 et 6-4 contre l'Argentin Juan Martin del Potro.

Le Canadien de 20 ans, qui occupe le 25e rang mondial, présente un palmarès de 2-8 depuis le mois de mars.

Shapovalov n'a eu aucune balle de bris contre le 12e joueur mondial.

Denis Shapovalov s’incline au premier tour à Londres devant Juan Martin del Potro

Même si le 25e joueur à l'ATP n’a mis en jeu que 47 % de ses premières balles, la première manche s’est déroulée dans le respect de la logique du service jusqu’au 11e jeu.

C’est le moment où Shapovalov a commis sa deuxième double faute de la manche pour donner le bris à Del Potro sur un plateau d’argent.

Le puissant serveur argentin n’en demandait pas tant pour s’installer aux commandes du match après 40 minutes de jeu.

Avec un taux de 78 % de premières balles en jeu et sept as, le 12e joueur mondial n’avait jusqu’alors donné que 8 points à son jeune rival.

Del Potro a créé un second écart grâce à un bris pour mener 3-2 dans la deuxième manche. Le Torontois de 20 ans ne s’en est pas remis. Le match a pris fin au bout de 1 h et 16 min de jeu.

Si la bataille des as a légèrement favorisé l'Argentin à 11 contre 10, le faible rendement de Shapovalov au service (55 % de premières balles en jeu) l'a grandement handicapé.

À noter que Shapovalov n'a pas gagné deux matchs dans un même tournoi depuis celui de Miami en mars dernier. C'est la sixième fois dans ses huit derniers tournois qu'il s'incline au premier tour.

Quelques heures après le match, Del Potro a déclaré forfait pour le deuxième tour en raison d'une blessure au genou droit. L'Argentin s'est blessé en glissant sur le court vers la fin de son match contre Shapovalov.

Del Potro devait affronter Feliciano Lopez au deuxième tour.