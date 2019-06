Les Flyers et Kevin Hayes s'entendent à long terme

Les Flyers avaient acquis les droits de Hayes, des Jets de Winnipeg, au début du mois de juin contre un choix de cinquième tour au repêchage de 2019.

L'Américain de 27 ans enfilera donc l'uniforme d'une troisième formation en 2019. Il a amorcé la dernière campagne avec les Rangers de New York, avant d'être échangé aux Jets en février.

Hayes a enregistré 19 buts et 35 mentions d'assistance en 71 matchs avec les deux équipes lors de la saison 2018-2019. Il a touché la cible deux fois et a ajouté une aide en six rencontres des séries.

L'attaquant au fort gabarit connaît bien le nouvel entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, qu'il a côtoyé de 2014 à 2018 lorsqu'il était aux commandes des Rangers.

Les Pennsylvaniens ont raté les éliminatoires par 16 points en avril après avoir terminé la campagne au 5e rang des équipes repêchées dans l'Est. Ils ont affiché un rendement de 37-37-8.