Trevor Harris et C.J. Gable récompensés pour leur performance contre les Alouettes

Trevor Harris aurait difficilement pu faire meilleure première impression vendredi à Edmonton. Le quart-arrière des Eskimos a profité de la venue des Alouettes pour épater ses nouveaux supporteurs et obtenir le titre de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Harris s'est amusé au stade du Commonwealth contre la défense montréalaise du coordonnateur recrue Bob Slowik. Il a complété 32 de ses 41 passes (78 %) pour des gains de 447 verges et 3 touchés, en plus d'enregistrer 7 courses pour 12 verges et 1 majeur.

Le pivot de 33 ans a de grands souliers à chausser à Edmonton. Le vétéran remplace Mike Reilly, meneur de l'unité offensive des Eskimos de 2013 à 2018, qui a signé un contrat en février avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Harris est détenteur de deux bagues de la Coupe Grey. Il a obtenu la première en 2012 avec les Argonauts de Toronto, et la seconde en 2016 avec le Rouge et Noir d'Ottawa.

Pas en reste, son coéquipier dans le champ arrière C.J. Gable a été nommé deuxième étoile de la première semaine d'activités. Le porteur de ballon s'est aussi fait plaisir avec 154 verges en 20 courses. Il a également attrapé 3 ballons pour 29 verges et 1 touché.

Le receveur Kenny Stafford, qui a effectué deux séjours avec les Alouettes en 2014 et 2016, a capté les deux autres relais payants de Harris.

Le tandem a mené le bataillon offensif des Eskimos qui a conclu sa soirée de travail avec un total de 608 verges et 34 min 8 s de temps de possession en attaque.

Les Alouettes ont plié l'échine par la marque de 32-25 à Edmonton en ouverture de saison. Ils profiteront d'une semaine de congé avant de reprendre le collier le 28 juin face aux Tiger-Cats à Hamilton.

La troisième étoile de la semaine a été décernée à Andrew Harris. Le demi offensif des Blue Bombers de Winnipeg a franchi 175 verges au cumulatif à la suite de 16 courses et 5 réceptions contre les Lions.