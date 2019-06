Joe Thornton ne pense pas à la retraite

L'attaquant s'est adressé aux médias à Las Vegas, mardi, à la veille de la soirée de remise des honneurs individuels dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il est en nomination pour le trophée Bill-Masterton, remis annuellement au joueur qui démontre la persévérance, l'esprit sportif et le dévouement à son sport. L'attaquant Nick Foligno et le gardien Robin Lehner sont les deux autres finalistes.

Si son état de santé le permet, Thornton aimerait disputer plus d'une campagne. L'Ontarien, de London, soufflera ses 40 bougies d'anniversaire le 2 juillet.

On verra bien. Mais en ce moment, je vise de 5 à 10 autres campagnes. Je n'ai rien d'autre à faire, donc on verra , dit-il le sourire aux lèvres.

Thornton pourrait devenir joueur autonome sans compensation la veille de sa fête. Le porte-couleurs des Sharks de San José depuis 2005 n'a toujours pas de contrat en vue de la saison 2019-2020.

On va discuter, on va s'asseoir [...] et on va trouver une solution. Mon corps se porte à merveille, et ça va être la première fois depuis longtemps que je n'ai pas besoin de faire de réadaptation pendant l'été. Je suis donc emballé.

L'attaquant Joe Thornton