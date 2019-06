R.J. Barrett, figure de proue des espoirs canadiens au repêchage de la NBA

L'avant ontarien R.J. Barrett, qui a épaté avec Duke, sera l'une des têtes d'affiche du repêchage de la NBA jeudi. Il pourrait être la figure de proue d'un total record de Canadiens sélectionnés au cours des deux tours.

À moins d'un échange, tout indique que les Pelicans de La Nouvelle-Orléans opteront pour Zion Williamson (Duke) avec le premier choix au total.

Les Grizzlies de Memphis devraient ensuite se tourner vers le garde Ja Morant (Murray State), puis les Knicks de New York devraient prononcer le nom de Barrett, 19 ans.

Ce dernier a choisi son complet du grand soir il y a longtemps et on pourrait bien y trouver une touche nationale. « Sachez que le Canada sera fier », a-t-il récemment déclaré à Toronto.

Au moins un représentant de l'unifolié a été choisi lors des neuf derniers repêchages. Le Torontois Anthony Bennett est devenu le premier Canadien à être sélectionné au 1er rang en 2013 par les Cavaliers de Cleveland.

Les Cavaliers ont repêché un autre Canadien avec le premier choix en 2014, soit l'Ontarien Andrew Wiggins. Ses compatriotes Nik Stauskas (8e, par Sacramento), Tyler Ennis de Brampton (18e, par Phoenix) et Dwight Powell (45e, par Charlotte) ont plus tard été choisis.

Des records ont été établis pour le plus grand nombre de Canadiens repêchés au premier tour (3) et au total (4).

Les marques pourraient être battues au Barclays Center. S'ajoutant à Barrett, l'Ontarien Mfiondu Kabengele (Florida State), le Torontois Nickeil Alexander-Walker (Virginia Tech) et le Montréalais Luguentz Dort (Arizona State) sont tous de possibles choix de premier tour.

Je compte les jours, je ne peux pas attendre. J'ai rêvé de cela toute ma vie, donc je suis simplement fébrile à l'idée que ça commence. R.J. Barrett

Ignas Brazdeikis (Michigan), d'Oakville, Lindell Wigginton (Iowa State), de Dartmouth, et Brandon Clarke (Gonzaga), de Vancouver, pourraient également trouver preneur.

Les joueurs obtiennent généralement des entraînements avec plusieurs équipes avant le repêchage, mais le seul arrêt de Barrett était New York. Il a déclaré que la visite « s'est très bien déroulée ». Il reste possible qu'une équipe effectue un échange pour acquérir le choix no 3 des Knicks.

« Mon rêve est de jouer dans la NBA et de réussir dans la NBA, dit Barrett. Si ce ne sont pas les Knicks ou si je suis échangé, je serai heureux malgré tout. Je veux juste avoir une occasion de jouer. »

Lors de sa seule saison avec Duke, Barrett a démontré sa rapidité, ses habiletés de passeur et sa créativité. Chez les professionnels, il tentera de raffiner ses tirs, car il a parfois peiné au chapitre des trois points et des lancers francs.

« J'ai appris que je pouvais jouer dans un environnement comme ça, explique-t-il, parlant de ce qu'il a retiré de son passage avec les Blue Devils. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, sur la capacité de m'améliorer. J'ai été très satisfait de ma saison. »

L'an dernier, Shai Gilgeous-Alexander, de Hamilton, a été choisi au 11e échelon par les Hornets de Charlotte.

Les Raptors n'ont pas de choix de premier tour cette année. Leur rang de sélection au deuxième tour est le 59e.