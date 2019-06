Marta s'empare du record de buts au Mondial, l'Australie et le Brésil victorieux

Les Italiennes terminent tout de même en tête du groupe C grâce à un rendement de deux victoires contre une défaite, le même que les Australiennes et les Brésiliennes, qui pointent respectivement aux 2e et 3e rangs.

Marta a inscrit le but historique à la 74e minute de jeu sur un tir de pénalité. L'Allemand Miroslav Klose, auteur de 16 réussites en 4 éditions avec la Mannschaft, partageait la marque avec la vétérane de 33 ans jusqu'à aujourd'hui.

Je suis heureuse, pas seulement d'avoir battu ce record, mais également d'avoir pu incarner ces femmes et coéquipières qui jouent au soccer. C'est ce qui m'importe, en plus de la qualification aujourd'hui en huitièmes de finale. L'attaquante brésilienne Marta

La capitaine brésilienne a réalisé une prestation plutôt discrète, bien loin de son niveau habituel.

Arrivée en France avec une blessure musculaire à une cuisse, elle a manqué à l'appel en lever de rideau face à la Jamaïque et a seulement joué la période initiale dans le deuxième match contre l'Australie.

Après une blessure, il faut un peu de temps. J'ai donné tout ce que je pouvais sans ressentir de douleurs. J'ai pu tout donner lors de ce match , affirme la reine de la Coupe du monde.

J'aurais pu jouer tout le match, mais je n'ai pas voulu prendre de risques, ajoute Marta. Physiquement, je me sentais bien et je voulais rester sur le terrain.

Marta a été élue meilleure joueuse de soccer à l'échelle internationale à six reprises, et de manière consécutive entre 2006 et 2010. Son dernier titre a été remporté en 2018.

Dans l'autre rencontre du groupe C, l'Australie a dominé la Jamaïque 4-1 grâce à sa capitaine Sam Kerr qui a signé un quadruplé. Elle a touché la cible deux fois par mi-temps, aux 11e, 42e, 69e, 83e minutes.

Sam Kerr est pleinement récompensée de ses efforts. Elle est obsédée par les buts [...] Faire une telle performance en Coupe du monde pour une joueuse australienne est historique , indique le sélectionneur Ante Milici.

J'étais enthousiaste de marquer tous ces buts, mais c'est quelque chose à laquelle je réfléchirai plus tard, poursuit Kerr. C'est beaucoup trop tôt, trop frais pour analyser cela.

La Jamaïque quitte son premier Mondial avec une fiche de zéro triomphe et trois revers. Elle n'a marqué qu'une fois pendant la phase préliminaire et a accordé en moyenne quatre buts par affrontement.

Les Australiennes se mesureront en huitièmes de finale aux Norvégiennes, installées au 2e échelon du groupe A.