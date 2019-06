Les Sharks ont ouvert la voie à une quinzaine animée dans la LNH

Associated Press

Je n'ai jamais exploré cette possibilité, a-t-il affirmé. Je suis heureux de ne pas avoir eu à le faire.

Quelques formations sont plutôt malheureuses de cette situation : le double lauréat du trophée Norris aurait été le meilleur joueur disponible à compter du 1er juillet. La signature du contrat de 92 millions de dollars américains pour huit ans aura une grande incidence sur l'entre-saison dans la LNH.

Karlsson disparu, les équipes à la recherche d'un défenseur numéro 1 doivent maintenant espérer qu'Alexander Edler ne restera pas à Vancouver. Des soucis avec le plafond salarial à San José, à Washington et dans quelques autres équipes pourraient également mener à quelques échanges d'ici l'ouverture du marché.

Je crois qu'il y a eu plus de conversations entre les DG depuis un mois que depuis que je suis directeur général, a déclaré Doug Wilson, le patron des Sharks. Il y a tant de compétition, surtout pour les joueurs de premier plan [...] Il y a plusieurs trucs en branle.

Les Capitals se sont déjà créé un peu d'espace en échangeant Matt Niskanen aux Flyers pour Radko Gudas, en utilisant une partie pour offrir un nouveau pacte à Carl Hagelin. Les Islanders ont offert de nouveaux contrats à Brock Nelson et à Jordan Eberle, tandis que les Flyers ont obtenu les droits de négocier avec Kevin Hayes des Jets. Les Rangers ont quant à eux acquis le défenseur Jacob Trouba de Winnipeg.

Les Flyers de Philadelphie ont reçu Justin Braun des Sharks, en échange d’un choix de deuxième tour en 2019 et un choix de troisième en 2020.

Les discussions s'animent à l'aube du repêchage de vendredi et de samedi à Vancouver.

Il y a plusieurs noms qui alimentent les discussions, a admis le directeur général des Rangers, Jeff Gorton. Il y a plusieurs façons d'améliorer votre équipe.

Plusieurs de ces possibles échanges dicteront le ton pour l'autonomie, où les attaquants Artemi Panarin et Matt Duchene et le gardien Sergei Bobrovsky des Blue Jackets sont maintenant les plus gros noms. Panarin a changé d'agent cet hiver pour celui de Bobrovsky, laissant croire que les deux joueurs pourraient venir en duo sur le marché. Ce sera à confirmer.

Le défenseur Jake Gardiner (Maple Leafs de Toronto), les ailiers Mats Zuccarello (Stars de Dallas), Anders Lee (Islanders), Michael Ferland (Hurricanes de la Caroline), Marcus Johansson (Bruins de Boston) , ainsi que le centre Joe Pavelski (Sharks) sont d'autres options. Le plafond salarial doit passer à 83 millions : l'argent sera dépensé.

C'est une très bonne cohorte cette année, a noté le directeur général de l'Avalanche, Joe Sakic. Nous avons des cibles en tête si elles sont disponibles [...] Nous serons plus dynamiques cette année, mais si ça ne fonctionne pas avec les joueurs que nous avons ciblés, nous n'allons pas dépenser sur n'importe qui.

L'Avalanche est l'équipe qui devrait avoir le plus d'espace sous le plafond, quelque 36 millions, selon PuckPedia, alors que CapFriendly les place juste au-dessus des 37 millions disponibles. Les Flyers, les Devils, les Rangers et les Islanders auront aussi beaucoup d'argent à investir.

Avant l'autonomie, certaines équipes obtiendront une aide immédiate au repêchage.

On s'attend à ce que les Devils repêchent le centre américain Jack Hugues avec la première sélection, devant l'ailier finlandais Kaappo Kakko, qui devrait aboutir avec les Rangers.

C'est certain qu'une équipe va nous dire quelle direction prendre, a lancé Gorton. Nous pensons être dans une bonne position. Nous savons que nous obtiendrons un très bon joueur.

Les Blackhawks ont le troisième choix, ce qui les aidera grandement à effectuer leur virage jeunesse après avoir raté les séries au cours des deux dernières campagnes.