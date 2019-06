Montréal accueillera les mondiaux de courte piste en 2022

L’ISU a annoncé que les Championnats du monde se dérouleront du 18 au 20 mars à l’aréna Maurice-Richard.

Les Championnats du monde sont la plus grande compétition annuelle dans notre sport, a rappelé Robert Dubreuil, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. De les recevoir quelques semaines après les Olympiques, et ce, pour une troisième fois de suite après 2014 et 2018, est une immense marque de confiance de l’ISU envers notre organisation.

C’est la quatrième fois que Montréal est l’hôte des mondiaux après les JO. Cela a été le cas après Pyeongchang (2018), Sotchi (2014) et Salt Lake City (2002).

Montréal a devancé les candidatures de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne, de Krasnoyarsk, en Russie, et de Salt Lake City, aux États-Unis.

Les mondiaux 2020 auront lieu à Séoul en Corée du Sud. L’année suivante, ils seront à Rotterdam aux Pays-Bas.