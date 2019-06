Cavan Biggio frappe deux circuits dans un revers des Blue Jays

Biggio a procuré une avance de 1-0 aux Blue Jays d'entrée de jeu, mais les Angels ont immédiatement répliqué avec sept points en deuxième manche.

Les visiteurs ont creusé l'écart à 10-1 après six manches, avant de voir les Jays marquer deux points en septième et huitième, respectivement grâce à des circuits de Randal Grichuk et Biggio.

La recrue des Jays s'est rendue sur les sentiers après chacune de ses quatre apparitions au bâton. Il a soutiré deux buts sur balles, en plus de deux longues balles.

Justin Upton, Kole Calhoun, Shohei Ohtan et Mike Trout out tous frappé la longue balle dans le camp des Angels. Ohtani et Trout ont bouclé le match avec chacun trois points produits.

Le lanceur Edwin Jackson, qui est venu en relève au partant Derek Law en deuxième manche, a failli à la tâche. Il a accordé sept points, trois circuits, six coups sûrs et deux buts sur balles en 0,2 manche.

Les hommes du gérant Charlie Montoyo ont permis sept points ou plus pour une troisième fois en quatre confrontations.

Les Angels ne sont plus qu'à une victoire d'atteindre le seuil de respectabilité de ,500.

Les deux équipes s'affronteront à quatre reprises, soit jusqu'à jeudi inclusivement, avant que les Jays prennent la route vers Boston. Les Torontois ont disputé le 7e duel d'une séquence sans pause qui s'élève à 16.