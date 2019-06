Les Jets envoient Jacob Trouba aux Rangers

Les Jets de Winnipeg se sont départis lundi de Jacob Trouba. Les Rangers de New York ont fait l'acquisition du défenseur contre son homologue Neal Pionk et le 20e choix au total du repêchage 2019.

Trouba a réalisé deux sommets personnels cette saison en récoltant 42 mentions d'assistance et 50 points en 82 matchs. L'arrière de 25 ans pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet s'il ne signe pas une entente avec les Rangers.

L'Américain a touché la somme de 5,5 M$ durant la campagne 2018-2019. Sa sixième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) s'est arrêtée au premier tour éliminatoire lorsque les Jets ont subi l'élimination en six rencontres par les Blues de St. Louis, éventuels champions de la Coupe Stanley.

Trouba a été le plus productif à la ligne bleue manitobaine et a terminé à égalité au 4e rang des pointeurs des Jets. Il a enregistré un différentiel de +8.

Les Jets ont fait de l'imposant défenseur le neuvième joueur sélectionné au cours de l'encan 2012. Son passage à Winnipeg s'est conclu avec une récolte de 179 points, dont 42 buts, en 408 confrontations.

Pionk a pour sa part inscrit 6 réussites et 20 passes en 73 matchs et a affiché un rendement de -16 lors de sa deuxième campagne à New York.

L'arrière américain de 23 ans n'a pas été repêché par une équipe du circuit Bettman.