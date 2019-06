Les Warriors achètent une publicité pleine page pour féliciter les Raptors

Les Warriors ont publié une publicité d'une pleine page dans le Toronto Star, lundi, pour féliciter les Raptors pour leur premier championnat de la NBA. Les Raptors ont vaincu les Warriors en six matchs pour remporter le championnat et priver les Warriors d'un troisième titre consécutif et d'un quatrième en cinq ans.

«Les Warriors de Golden State félicitent les Raptors de Toronto pour leur exploit historique et pour avoir gagné le championnat de la NBA 2019 pour la ville de Toronto», lit-on dans l'annonce, avec une photo en noir et blanc du meneur des Warriors, Stephen Curry, étreignant son homologue des Raptors, Kyle Lowry, après le sixième match.

Les Raptors ont conclu cette série très relevée avec une victoire de 114-113, jeudi, à Oakland, en Californie. L'équipe a célébré cet événement par un défilé au centre-ville de Toronto, lundi.