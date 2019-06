Anthony Davis bientôt parti, les Pelicans rêvent à Zion Williamson

Zion Williamson a fait flèche de tout bois comme recrue avec l’Université Duke. Il est de loin le meilleur espoir au repêchage de la NBA, et les Pelicans, qui ont remporté la loterie, parleront les premiers jeudi soir.

Le vice-présidentdes opérations basketball David Griffin et l’entraîneur-chef Alvin Gentry n’ont pas tout à fait dévoilé leurs intentions.

Gentry s’est tout de même permis un petit commentaire lorsqu'un journaliste lui a demandé s’il sentait de la pression pour prendre la bonne décision. Vraiment, vraiment peu de pression. Minimale, vous voyez? Je crois qu’on va faire le bon choix.

Les Pelicans, comme organisation, ont fait preuve d’encore moins de gêne. Ils ont publié sur leur site web des faits saillants de la saison de Williamson.

Williamson est devenu la deuxième recrue de l’histoire de la NCAA à être choisi unanimement joueur de l’année. Le premier? Kevin Durant, en 2007, avec l’Université du Texas.

Bien que Williamson n’a pas le tir le plus fiable, sa combinaison de puissance, vitesse et adresse fait de lui un joueur redoutable et un espoir professionnel d’exception.

Avec Duke, il a maintenu des moyennes de 22,6 points, 8,9 rebonds, 2,12 revirements provoqués et 1,8 tir bloqué par match. Il quitte les Blue Devils avec plusieurs records pour un joueur de première année.

Au-delà de Williamson, le repêchage sera extrêmement important pour les Pelicans. Ils vont obtenir trois choix de premier tour des Lakers en échange des services d’Anthony Davis. L'entente ne sera conclue qu’après le début de la nouvelle année de la NBA, le 6 juillet.

En d’autres mots, les Lakers vont parler au 4e rang au total, mais le feront au nom des Pelicans. Le joueur sélectionné fera partie de l’échange.