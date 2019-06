Brooke Henderson devient la Canadienne la plus titrée de l'histoire

L’Ontarienne a mis la main sur le neuvième titre de sa carrière sur le circuit de la LPGA en l’emportant à la Classique Meijer dimanche.

La golfeuse de Smiths Falls a maintenant une victoire de plus à son palmarès que sa compatriote Sandra Post (8). George Knudson et Mike Weir partagent le record du côté de la PGA, avec chacun huit titres.

Henderson a réussi une normale au dernier trou pour conclure le tournoi à -21, devant un groupe de quatre golfeuses.

Elle a mené le tournoi d'un bout à l'autre et a triomphé pour une deuxième fois en trois ans au Blythefield Country Club grâce à une ronde finale de 70 (-2). Il s'agit pour Henderson d'une deuxième victoire en 2019. Elle avait défendu avec succès son titre au Championnat Lotte en avril à Hawaï.

Les Américaines Lexi Thompson (68) et Brittany Altomare (68), la Japonaise Nasa Hataoka (65) et l'Australienne Su Oh (66) se sont partagé le 2e rang.

Alena Sharp, de Hamilton, a terminé à égalité en 9e position à -13 à la suite d'une ronde de 72. Jaclyn Lee, de Calgary, a joué une ronde de 71 pour aboutir à égalité au 70e rang à -2, un coup devant Anne-Catherine Tanguay (74), de Québec, à égalité au 74e rang.